La respuesta de cinco palabras de Luis Enrique a las vacantes del entrenador del Man United, mientras la posición del PSG es clara

El Manchester United busca nuevo entrenador tras despedir a Rubén Amorim a principios de esta semana

Luis Enrique podría dejar el PSG este verano (Imagen: Jean Catuffe 2025)

El técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, preguntó una vez: «¿Es el 1 de abril?» tras ser cuestionado sobre la adquisición del Manchester United. El despido de Rubén Amorim por parte del United ha iniciado los rumores sobre quién podría aparecer en el banquillo de Old Trafford.

Un candidato potencial es el técnico del PSG, Enrique, después de que surgieran informes de que el español no renovará su contrato con los gigantes franceses.

Sin embargo, después de que Ole Gunnar Solskjaer fuera despedido como técnico del United en noviembre de 2021, el entonces técnico de España, Enrique, cortó rápidamente todos los vínculos con el puesto directivo vacante del United. Los informes de la época lo vinculaban con el club.

Informes recientes afirmaron que Enrique podría dejar el club parisino este verano con su contrato a punto de expirar, en medio de un deseo informado de un nuevo desafío. De ser cierto, el hombre de 55 años estaría disponible en junio.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Sin embargo, si su respuesta divertida pero sucinta a los enlaces en 2021 sirve de algo, el United podría tener trabajo que hacer si quiere contratar al ex entrenador del Barcelona.

Y para colmo, los jefes del club ya han desmentido las versiones de que podría abandonar la capital francesa. En declaraciones a Canal+ sobre los rumores del martes, el director deportivo del PSG, Luis Campos, se limitó a responder: «Noticias 100% falsas».

Enrique fue un gran éxito en el PSG. Ganó dos títulos nacionales, la Copa de Francia en dos ocasiones y la Liga de Campeones en 2025.

Luis Enrique ganó la Liga de Campeones con el PSG la temporada pasada (Imagen: 2025 Getty Images)

Su victoria en la Copa de Europa es la segunda como entrenador después de ganarla con el Barcelona en 2015. También ganó dos títulos de La Liga con los gigantes catalanes.

Actualmente, el PSG mantiene presencia en todas las competiciones de copa nacionales, ocupando el segundo lugar en la Ligue 1 y el tercer lugar en la Liga de Campeones antes de los dos últimos partidos de la fase liguera.

El PSG comenzó el nuevo año con una victoria por 2-1 sobre su rival de la ciudad, el Paris FC. Después del partido, Enrique dijo que esperaba ganar más títulos en París.

«Regresamos al Parc con una victoria», dijo. «Espero que ganemos el mismo número de trofeos en 2026. Ese es nuestro objetivo, que por supuesto es ambicioso, pero creo que todos en este equipo, este club y nuestros seguidores también son ambiciosos. Queremos ganar trofeos y eso es lo que intentaremos hacer».

Darren Fletcher estará en el banquillo el miércoles por la noche cuando el Manchester United viaje a Burnley en la Premier League. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

A Amorim le dijeron que lo despedirían el lunes por la mañana y dejó el United con efecto inmediato. Se fue con un récord de sólo 24 victorias en 63 juegos.

Se dice que el United ha mantenido conversaciones con Solskjaer, Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy para hacerse cargo del puesto de forma temporal hasta el final de la temporada, aunque, según se informa, este último está fuera de la carrera.

Solskjaer es uno de los principales candidatos después de dejar claro que regresaría a Old Trafford. Darren Fletcher se hace cargo del United de forma interina y estará en el banquillo para el partido contra el Burnley el miércoles por la noche.