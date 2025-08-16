La respuesta de Carlos Baleba dice mucho, mientras que la decisión de Manchester United clara clara

El nuevo hombre UTD transfiere noticias como especulaciones sobre el futuro de Carlos Baleba en Brighton continúa.

Carlos Baleba es una acción para Brighton. (Imagen: Charlie Crowhurst/Getty Images)

La búsqueda del Manchester United en Carlos Baleba parece haber estado atrapado en lo que quizás sea un movimiento sabio para el club cuando termina la fecha límite de verano.

Si Baleba hubiera sido un objetivo para los Gigantes de Old Trafford en junio, podrían haberse ofrecido a sí mismos más tiempo para negociar con Brighton. Al final resultó que, el enfoque real era aumentar su ataque, especialmente dado que los huelguistas del club fueron tan contundentes la temporada pasada.

Está bien documentado que las gaviotas querían al menos £ 100 millones para Baleba y, cruciales, no estaban dispuestos a venderlo este verano. Tal como, Las noticias de la tarde de Manchester El viernes, United estaba feliz de esperar hasta el próximo año para firmar a Baleba.

Aunque esto habrá sido una decepción para muchos fanáticos, el hecho de que United simplemente no tenga tiempo de perder si quieren agregar un centrocampista a su equipo antes de que se cierre la ventana. Si Brighton no está dispuesto a hacer el trato, pueden ir más allá.

Además, está claro que esto es poco probable que este sea un capítulo final en el libro para United y Baleba. El atletismo entiende que Baleba está dispuesto a continuar insistiendo en un traslado a United, pero está feliz de mantenerse paciente y esperar hasta el próximo año si es necesario.

En realidad, este es el siguiente mejor escenario para United si no pueden firmar a Baleba este verano. El hecho de que el jugador muestre la voluntad de mudarse a Old Trafford y, sin embargo, todavía quiere trabajar duro en su club actual, muestra el tipo de personaje que es y cómo beneficiará a este grupo.

En esta época, el próximo año, la esperanza de que United haya hecho Europa, así que tenga más dinero detrás de él y, por lo tanto, encontrará un acuerdo para Baleba que sea mucho más factible para su saldo bancario. La sugerencia de que el Camerún Internacional está abierto a esperar es una guinda en la parte superior de ese pastel.

