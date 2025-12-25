La reprimenda de Marcus Rashford le da mucho en qué pensar en el Man United

El cedido del Manchester United, Marcus Rashford, tiene una gran decisión que tomar sobre su futuro una vez que finalice su cesión en el Barcelona.

Marcus Rashford tiene que tomar una decisión sobre su futuro en el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Los comentarios de Bryan Robson sobre Marcus Rashford le darán mucho que pensar al delantero a la hora de tomar una decisión sobre su futuro en el Manchester United.

Rashford perdió el favor de Ruben Amorim hace un año y quedó fuera del equipo. El delantero inglés en apuros dejó el club de su infancia para unirse al Aston Villa en calidad de préstamo para la segunda mitad de la temporada 2024/2025, donde mostró destellos de su antiguo yo.

Luego, el jugador de 28 años consiguió el traslado de sus sueños al Barcelona gracias a una cesión del United durante una temporada en el verano. Según se informa, el acuerdo incluye una opción para que los líderes de La Liga hagan su transferencia permanente al final de esta temporada por alrededor de £26 millones.

Ese parece ser el escenario preferido de Rashford, ya que parece estar disfrutando de la vida en Cataluña después de unos primeros cinco meses brillantes con los gigantes españoles.

Pero el director deportivo del Barcelona, ​​Deco, insiste en que es demasiado pronto para tomar una decisión sobre el futuro del jugador más allá de esta temporada. Y, si el blaugrana Si opta por no comprar a Rashford, tendrá que tomar una gran decisión sobre quedarse en el United y hacer que las cosas funcionen con Amorim.

La leyenda del club, Robson, insinuó esto cuando dijo que Rashford debería jugar su mejor fútbol para el United, mientras le daba al jugador un poco de vestimenta durante su cesión en Villa a principios de este año.

«Bueno, no he salido públicamente a decir nada, pero los expertos de la televisión me están volviendo loco», dijo Robson a The Express. “Hablo de exjugadores que dicen que nada más llegar al Villa volvió a disfrutar del fútbol.

«Espera un minuto. Tienes mucha suerte de ser futbolista. Cuando juego para el Man United, disfruto de mi fútbol, ​​o debería disfrutarlo, y voy a trabajar duro para intentar que el equipo tenga éxito».

Rashford quiere quedarse en el Barcelona (Imagen: Getty Images)

«Así que cuando vas a Villa no es diferente a jugar para el Man United. Intentas disfrutar tu juego y hacerlo lo mejor que puedes. Así que no hay excusas».

Y añadió: «Marcus tiene un talento increíble y debería hacerlo mejor en el Manchester United. Ni siquiera debería mudarse al Aston Villa. Debería hacer lo mejor que pueda para el Man United».

«[Whether he comes back] Es decisión del manager y de Marcus. Pero para mí él tiene el talento y hay que sacarle lo mejor. Y Marcus tiene que sacar lo mejor de sí mismo y el año que viene debería ser jugador del Man United».

A principios de este mes, el técnico del Barcelona, ​​Deco, explicó: «No es el momento de tomar ninguna decisión sobre el futuro de Rashford. «Estamos contentos con él. Aporta mucho al equipo. En la victoria del martes contra el Atlético de Madrid entró en acción y volvió a hacerlo bien, pero todavía estamos a tiempo de tomar una decisión sobre él».