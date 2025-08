La regla de no calcetines de Michael Owen en las carreras de Goodwood como el ex Man United Star Sparks Fashion debate

El ex delantero de Manchester United e Inglaterra estuvo en el circuito esta semana para alentar a los caballos entrenados por el jefe de sus establos Manor House, Hugo Palmer

El ex delantero en el Manchester United fue al Festival Qatar Goodwood (Imagen: Max Mumby/Indigo/Getty Images)

El ex delantero del Manchester United Michael Owen ha inflamado un vino de moda asistiendo a las carreras de Goodwood sin calcetines. La ex estrella de Inglaterra estuvo en la pista esta semana para apoyar a los caballos entrenados por Hugo Palmer, el jefe de los establos de su casa señorial.

Fortune sonrió sobre ellos el viernes cuando las gaviotas Elf (11-4) usó los colores de los diferentes jugadores de Brighton FC para triunfar en las estacas de pura sangre del grupo Bonhams.

Sin embargo, Owen no solo discutió con los asuntos de caballos durante la carrera de cinco días de Sextravaganza, porque su elección de zapatos se convirtió en un punto de conversación.

«No usa calcetines. Debería cortar los pies y no debería permitirse en el curso de carreras», bromeó Palmer en Racet -TV, después de que Owen se pusiera zapatos beige a principios de semana.

«No sabía aquí si tenía que reír o llorar. ¿Tengo lo correcto o lo que tengo mal?!» Owen respondió.

Owen le mostró al equipo de televisión que llevaba zapatos sin calcetines (Imagen: Racing TV)

Después de la transmisión, los entusiastas de la carrera expresaron su opinión sobre el tema, que generó una discusión considerable durante la Royal Ascot Week.

«Oye, lo que importa, Michael se ve muy inteligente, ¡bueno para ti!» Comentaron en las redes sociales. «No usas calcetines con mocasines. Bien hecho, escuchaste a tu hija», notó otro.

Un tercero, sin embargo, expresó su desaprobación con un desafortunado emoji, publicaciones: «¡Sin calcetines!»

Se les dijo a los caballeros que llegan sin calcetines durante la reunión real en Berkshire que tenían que comprarlos si no lo habían tomado.

Las instrucciones de vivienda real estipulan que los asistentes deben ponerse una chaqueta, una camisa con cuello, corbata y calcetines, que deben cubrir el tobillo. Sin embargo, el código de vestimenta para Goodwood no es tan estricto, con el sitio web que dice que ‘caballeros (y niños de 16 años o más), con camisa con cuello de mangas largas y una corbata, junto con pantalones completos para los 19 carreras’ en su principal vivienda de Richmond.

Owen optó por un par de zapatos de gamuza azul para el viernes, cuando Meeuwen triunfó once por un sindicato de propietarios dirigidos por su compañero James Milner.

Antes de la entrevista, cuando habló sobre su alegría en el caballo, la presentadora Lydia Hislop señaló: «¡Estamos charlando sobre el calcetín del otro día cuando Hugo Palmer en Michael Owen señaló que te cortaron los pies si no usas calcetines con zapatos!».

Owen respondió: «Eso es lo que dijo, no lo hizo y aparentemente fue un poco viral. No estoy seguro de si fue mi baile antes de que estuvieras consciente de la presentación. Puedes ver de quién he escuchado, hoy no fui calcetines con un zapato de gamuza azul».

El patio de Palmer hizo una tarde memorable desde entonces Ardisia afirmó que la discapacidad de la guardería Hawes y Curtis es perpendicular a 20-1. El doble siguió de cerca después de dos victorias de Ascot en el nivel del Grupo Tres el sábado pasado, a través de Fitzella (Sodexo Live! Princess Margaret Stakes, 6F) y Cheshire Dancer (Longines Valiant Stakes, 1m).

«Eso es tres ganadores del grupo en seis días antes del jardín, por lo que estamos absolutamente emocionados», continuó Owen. «Estoy extremadamente orgulloso del equipo.

«Todos trabajan incansablemente por este tipo de momentos. Comienza con tener un amigo James Milner, un viejo compañero de equipo y él fue a Brighton y lo construí para comprar un caballo, otro y otro, ahora tienen cuatro con nosotros y hemos tenido un buen éxito con ellos».