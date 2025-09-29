La reducción del salario benfica de José Mourinho presentó después de un gran pago del Manchester United en £ 89 millones

José Mourinho lleva a su antiguo equipo Chelsea en la fase de competencia de la Liga de Campeones como gerente del Benfica esta semana, con su nuevo salario presentado por el presidente del club

El Benfica -Salary de José Mourinho ha sido revelado (Imagen: AFP/Getty Images)

El nuevo salario de José Mourinho en el Benfica ha sido presentado, con el legendario gerente portugués que recibe su paquete de salario más delgado en dos décadas.

El ‘especial’ fue despedido el mes pasado por Fenerbahce, después de haber completado 11 puntos de súper lig -camponios Galatasaray la temporada pasada, según los informes porque la jerarquía del club quería ver mejor fútbol.

Mientras estaba de vacaciones en Barcelona, ​​recibió una llamada telefónica del gigante portugués Benfica, quien le ofreció la oportunidad de reemplazar el recientemente fácil Bruno Lage. Mourinho, una oportunidad irresistible, aceptó su duodécima posición de gestión, un cuarto de siglo después de su primer período con el lado de Lisboa.

El hombre de 62 años ha logrado dos victorias y un empate de sus tres juegos al timón hasta ahora. Pero su mayor prueba llega el martes por la noche cuando regresa a Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea, donde disfrutó de dos períodos exitosos, en la Liga de Campeones.

El presidente del Benfica, Rui Costa, afirma que Mourinho sigue siendo uno de los «entrenadores más grandes» en el fútbol. Sin embargo, el gerente aparentemente acordó una reducción salarial para unirse a su primer club nuevamente, con Costa revelando que su acuerdo de dos años en su primera temporada vale alrededor de € 3 millones (£ 2.6 millones), aumentando a € 4 millones (£ 3.5 millones) la próxima temporada.

El ex delantero de Portugal inicialmente le dijo a TVI/CNN Portugal el jueves pasado: “No voy a decir la cantidad total, no estoy autorizado a decir cuánto gana. ¿Ha hecho esa pregunta Sporting y FC Porto? Un entrenador de este calibre tiene un premio.

José Mourinho fue despedido por Fenerbahce en agosto (Imagen: Bruno de Carvalho/Getty Images)

«No creo que sea bueno decir su salario en la televisión. Es un contrato valioso. No está por encima de lo que Roger Schmidt se ha ganado. Puedo darte eso, pero no me pido que diga cuánto se merece».

Sin embargo, si se dice que se imprime más en la suma mencionada de Mourinho, Costa respondió: «Es alrededor de esa cifra. No es una cuestión de transparencia o no; no creo que tenga sentido para el presidente de Benfica revelar cuánto merece una cierta persona».

Continuó: «Es el salario más bajo que José Mourinho ha dejado desde que dejó Portugal. Su deseo de llegar al Benfica fue una de las cosas que me hizo creer más que él es el entrenador ideal para el Benfica. Entendió la realidad de Benfica y que fue un período de elección».

El contrato tiene una cláusula de descanso con la que ambas partes pueden rescindir el acuerdo 10 días después del último partido de la campaña, si elige.

Mourinho ha realizado una reducción salarial para hacer su primer club nuevamente (Imagen: Getty Images)

Costa agregó: «Él sabe y respeta la situación actual del Benfica, tanto que ha aceptado una cláusula rara. El club paga, y cuando se va, paga. Para poner fin a su contrato, la cantidad es menos de la mitad de su salario anual.

«Fue un movimiento fantástico dada la situación en la que se encuentra el Benfica. Es uno de los entrenadores más renombrados del mundo. Quería trabajar en el Benfica».

Mucho se ha dicho sobre la fortuna que Mourinho se ha reunido de los paquetes de despido después de su renuncia en Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur, Roma y Fenerbahce. El periodista turco Yagiz Sabuncuoglu informa que Mourinho recientemente logró la mayor cantidad de £ 7.7 millones, su ingreso total del despido solo a aproximadamente un impresionante £ 89 millones en su carrera. Solo solo pagó £ 19.6 millones en compensación a Mourinho y el personal de su trastienda cuando fue despedido en diciembre de 2018.

Sin embargo, su buen amigo y colega, José Pesiro, afirma que todavía tiene ese incendio característico en su estómago para ganar partidos de fútbol. «Quiere vencer al Chelsea para mostrar a todos» Estoy aquí «, dijo Pesiro.