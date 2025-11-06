La reconstrucción del equipo del Manchester City ha supuesto una buena inversión de 350 millones de libras después de que surgieran indicios de problemas.

El Manchester City está mirando hacia atrás en su mejor momento y las razones de la transformación apuntan a problemas dentro del equipo, ya que la temporada pasada se vino abajo.

Pep Guardiola está encantado con lo que ve en su renovado City esta temporada

Pep Guardiola ha estado tocando el mismo tambor desde el inicio de la temporada del Manchester City en América durante el Mundial de Clubes en junio. Cualquiera que sea el resultado, las señales son buenas, subraya.

Dio un mensaje similar cuando ese torneo terminó con una sorprendente derrota ante Al-Hilal, y después de las derrotas en la Premier League ante Tottenham, Brighton y Aston Villa.

Guardiola ha visto suficientes actuaciones como para creer que su equipo ha vuelto a la normalidad, pero más que eso, son los intangibles los que realmente le han dado ánimos para que los bamboleos de la temporada pasada finalmente hayan quedado atrás.

Regularmente señalará la crisis de lesiones que descarriló al City el otoño pasado como la razón principal del colapso de la temporada, pero si lees entre líneas no es difícil captar la sensación de que no todo estaba bien detrás de escena. Los carteles que ahora le gustan a Guardiola quizá no estuvieran ahí hace un año.

Cuando se le preguntó sobre el regreso de su equipo a la forma y al protagonismo después de la victoria por 4-1 contra el Borussia Dortmund el miércoles, Guardiola volvió a un tema familiar: «El ambiente», dijo. “A menudo digo que el lenguaje corporal es cómo compiten, cómo son”.

Para Guardiola, la temporada pasada fue cuestión de lenguaje corporal. Siempre que le preguntan sobre el progreso de su equipo, lo señala, dando a entender claramente que sentía que las cosas no estaban bien hace un año.

Luego está Phil Foden. El jugador de 25 años definitivamente ha vuelto a su mejor nivel esta temporada y iluminó la victoria de Bonfire Night contra el Dortmund con dos goles brillantes.

Guardiola ha hablado de cómo Foden está volviendo a disfrutar de su fútbol y aparentemente ha superado los problemas que le llevaron tan bajo la temporada pasada, tanto dentro como fuera del campo.

Después de la victoria en la Liga de Campeones, Foden dijo lo mismo. «Me encanta. Sólo tengo que jugar con una sonrisa en la cara, y eso es lo que estoy haciendo. El año pasado fue duro, no sólo para mí, sino para todos. Hay una nueva solidaridad esta temporada y se nota. El Dortmund nos dio algunos problemas hoy, es un gran equipo, pero nos apegamos al plan y los derrotamos con nuestro talento al frente».

La descripción de “nueva reunión esta temporada” fue otra frase interesante. Guardiola había dicho en su propia rueda de prensa cómo la temporada pasada una derrota se convertía en dos, dos en cuatro y las ruedas se salían.

Esta temporada, el City es mucho más eficaz rebotando en los parques. Han aceptado una derrota decepcionante ante el Aston Villa y ganaron tres partidos seguidos.

No hay duda de que las lesiones jugaron un papel importante en lo que salió mal la temporada pasada, pero esa no fue toda la historia. El comentario de Bernardo Silva después de la derrota en la final de la Copa FA de que había aprendido «con quién puedes ir a la guerra» sugirió que no todo era color de rosa en el vestuario.

Guardiola y Foden han contribuido a esa percepción, pero la transformación del equipo que comenzó en enero y se aceleró durante el verano ha cambiado el estado de ánimo.

El City ha gastado más de £350 millones este año, pero no sólo ha añadido profundidad y calidad al equipo, sino que también ha aportado nueva energía y ha cambiado la dinámica. A ello también puede haber contribuido la salida de varias figuras destacadas y figuras influyentes.

Esta vez, hace un año, el City estaba en medio de su dramática caída en desgracia, cuando Guardiola parecía atormentado y todo lo que podía salir mal, salió mal. El miércoles por la noche concluyó su rueda de prensa destacando lo «emocionado» que estaba por enfrentarse al Liverpool este fin de semana y lo «desesperado» que estaba por que ese partido se celebrara.

Muchas cosas han cambiado en Etihad en doce meses.