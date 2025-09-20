La recepción de Alejandro Garnacho Man Utd habla mucho en Old Trafford Return

Alejandro Garnacho regresó a Old Trafford con Chelsea para su colisión de la Premier League contra el Manchester United, después de haber quemado sus puentes en el noroeste este verano en el noroeste

Alejandro Garnacho ha recibido una recepción helada en Old Trafford (Imagen: 2025 Getty Images)

Alejandro Garnacho fue detenida implacablemente cuando salió del entrenador del equipo del Chelsea en Old Trafford y también se enfrentó a Jeers en el calentamiento de la competencia.

El sábado, la primera vez argentina se marca en el Teatro de los Sueños desde que se despidió del Manchester United este verano en un movimiento de £ 40 millones. Y está claro que hay una gran cantidad de mala sangre detrás de los fanáticos de United y el extremo de 21 años como resultado de cómo se desarrolló su salida.

Después de la pérdida final de 1-0 Europa Competition of United en mayo en mayo, una competencia por la que había dado a luz, a pesar de que fue una revelación durante el grupo y las fases eliminadas, Garnacho golpeó la temporada de «S ***» del club en una ira furiosa.

Después de la pérdida, dijo: «Está claro para todos. Nuestra temporada fue una mierda. No hemos derrotado a nadie en la competencia. Perdimos muchas cosas. Si no anotas goles, siempre necesitas más.

«Hasta que llegamos a la final, jugué cada ronda. Y hoy jugué 20 minutos … No lo sé. Voy a intentar disfrutar el verano y ver qué pasa después».

Después de que se cayó con Ruben Amorim, Garnacho, según los informes, escuchó que era libre de abandonar el club en la ventana de transferencia de verano, antes de sellarse un movimiento de ensueño en Stamford Bridge con Chelsea. Y como resultado de estar incluido en el equipo de Matchday de Enzo Maresca para los Blues mientras se enfrentan a United en Old Trafford, Garnacho recibió una recepción helada a su llegada.

El extremo fue abucheado cuando bajó al entrenador del equipo del Chelsea y entró en el estadio antes de ser el objetivo de más drones durante el calentamiento en el campo antes del inicio.

Alejandro Garnacho fue abucheado durante el calentamiento del Chelsea (Imagen: 2025 Chelsea FC)

A pesar de la especulación generalizada sobre si Garnacho comenzaría contra su antiguo club, Maresca finalmente tomó la decisión de favorecer a Estevao y Pedro Neto en sus flancos y relegar al argentino al banco de reemplazos.

Sin embargo, el italiano había confirmado que usaría Garnacho contra United si ocurre la oportunidad. Antes del comienzo de Sky Sports, dijo: «Ya mostró a Bayern Munich y Brentford que puede ayudarnos y con suerte podemos darle unos minutos en el juego de hoy».

Desafortunadamente, Fate tenía otros planes, porque Maresca se vio obligada a usar tres de sus cinco sustituciones en los primeros 21 minutos del juego. El portero Robert Sánchez se le mostró una tarjeta roja recta durante cinco minutos, después de haber traído a Bryan Mbeumo al borde de su propia caja y negó un gol al marcar un gol.

Como resultado, Estevao fue sacrificado para permitir que Maresca reemplace a Sánchez con Filip Jorgensen, mientras que Pedro Neto dio paso a que Tosin Adarabioyo se tensara en la parte posterior. Cole Palmer fue retirado en el accesorio de Andrey Santos durante 21 minutos.

Mientras tanto, Marc Cucurella y Wesley Fofana dieron paso a Malo Gusto y Tyrique George en el minuto 64, como resultado de los cuales Maresca no dejó cambios restantes para darle una carrera a Garnacho.

