‘La realidad es’ – West Brom Boss responde a la firma del Manchester United -Loinner Toby Collyer

Man Utd Lienene Toby Collyer hizo su debut para West Brom el fin de semana pasado y salió del sofá en Wrexham.

Toby Collyer se ha sometido a West Brom. (Imagen: 2025 Adam Fradgley)

West Brom -Manager Ryan Mason cree que Toby Collyer «crecerá como jugador» durante su préstamo.

Manchester United acordó enviar a Collyer a los Hawthorns la semana pasada. El mediocampista estaba interesado en más de una docena de clubes en el campeonato, pero West Brom ganó la carrera por su firma.

El ex Tottenham -Midfielder Mason espera regresar a West Brom a Topflight.

Se espera que Collyer desempeñe un papel clave para West Brom esta temporada, y Mason habló brillando sobre el potencial del jugador de 21 años después de su debut Campae contra Wrexham el fin de semana pasado.

«Toby es un jugador joven, pero sabemos que lo necesitamos y nos ayudará», dijo Mason a los periodistas. «He querido Toby durante unas semanas. Él es alguien en el que realmente creo, lo cual es importante y tengo esa fe en todos mis jugadores.

«Pero si vas a préstamo a algún lado, creo que debes sentir que estás buscando el club y el gerente y él está seguro.

«Esperemos que podamos ayudarlo, porque si lo ayudamos a mejorar y crecer como jugador, sin duda será útil para nosotros.

«Creo que hay mucho espacio y mucho crecimiento para desarrollar. Eso ciertamente sucederá en el campo de entrenamiento. La realidad es que el juego es el mejor maestro.

«Cuanto más mancha de juego puedes obtener, mejor, especialmente a una edad temprana. Lo sé con certeza y espero que Toby crea en él, lo cual es muy importante para mí.

«Voy a colocar mucha energía, la misma cantidad de energía que he puesto en él como cualquier otro jugador para ayudarlos a crecer y mejorar».

Mason agregó: «Es un buen niño, modesto, quiere trabajar, quiere ser parte de él. Puedes sentir eso tan pronto como le hablas.

«Quiere jugar al fútbol, ama el fútbol y eso es muy importante. Queremos que personas así en el edificio quieran trabajar y ser parte de algo.

‘El sábado reemplazó a Isaac [Price] Y jugó un papel un poco más alto, pero habrá momentos en los que será un poco más bajo y esperaremos y exigiremos diferentes cosas de él.

«Lo más importante es que va a trabajar duro. Él es parte de un grupo. Es parte de un equipo y un club de fútbol que quiere ayudarlo».

Collyer realizó 13 actuaciones del primer equipo en un avance 2024/2025 en Old Trafford.

