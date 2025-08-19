La reacción significativa de Gary Neville sobre Marcus Rashford habla mucho como ’10 años ‘Dig Fireded

El ícono del Manchester United, Gary Neville, ha respondido a los comentarios de Marcus Rashford, quien criticó a su club de niños después de su cambio de préstamo a Barcelona este verano

Gary Neville rechazó los comentarios de Rashford con una ola de la mano (Imagen: Sky Sports)

En Marcus Rashford, Gary Neville ha instado a Barcelona a concentrarse en lugar de dar su opinión sobre los esfuerzos de Ruben Amorim en el Manchester United ahora que ha dejado Old Trafford.

Rashford dejó su club juvenil para convertirse en miembro de los gigantes españoles prestados para la campaña 2025/26, pero aún se sintió obligado a compartir sus puntos de vista sobre la tarea de reconstrucción que Amorim se enfrenta en Old Trafford. El atacante proporcionó una crítica destructiva de United y afirmó que no pueden proteger detrás de la justificación de un club en transición.

«Para comenzar una transición, debes hacer un plan y seguirlo», dijo Rashford a Gary Lineker la semana pasada en el resto es un podcast de fútbol. «Esto es de lo que estoy hablando de ser realista sobre cuál es su situación. Hemos tenido tantos gerentes, ideas y estrategias diferentes para ganar que terminas en nadie».

Sus comentarios se convirtieron en parte de una discusión sobre el fútbol lunes por la noche de Sky Sports, mientras que Neville abordó las circunstancias de Amorim.

«Esta temporada creo que el gerente para ver es el gerente del United», dijo Neville. «Todos los ojos están dirigidos a él. ¿Puede hacerlo? Tuvo un comienzo terrible de su carrera en el United. No quería pasar por la pista la temporada pasada».

El presentador David Jones intervino y dijo: «No crees que él obtenga esta temporada, ¿qué pasa?»

Marcus Rashford dejó Old Trafford a Barcelona este verano, y ahí es donde Neville quiere que se concentre (Imagen: José Breton/Pics Action/Nurphoto a través de Getty Images)

«Oh no, no creo que sea tan fácil», agregó Neville. «Creo que si está en la mitad inferior de la mesa, está bajo una enorme presión».

Jones luego preguntó: «¿Qué pasa con lo que Marcus Rashford dijo recientemente que el Manchester United debería crear un plan y quedarse en algún lugar, verdad?»

Neville respondió rociando con su mano y dijo: «Ignoremos eso porque no quiero ir a Marcus Rashford esta noche.

«Estuvo en el club allí durante 10 años y tuvo la oportunidad de influir en el club. Ruben Amorim, este año creo que le irá bien. Marcus debería concentrarse en Barcelona».

Estos comentarios son un maldito reflejo de la opinión de Neville sobre el futuro de Rashford en Old Trafford, porque muchos creen que la estrella nacida en Manchester se irá lo suficientemente pronto.

Manchester United puede haber perdido el domingo, pero se vieron señales de vida en el equipo una vez derivado (Imagen: Marc Atkins/Getty Images)

Neville surgió de la discusión de Amorim’s United y dio sus primeras impresiones del equipo recién formado que perdió ante el Arsenal el domingo. Él dijo: «Ayer fue la primera vez que vi esa formación en Old Trafford, donde pensé:» Correcto, tenemos una oportunidad aquí, que funcionó. «

«Había traído a algunos jugadores diferentes, había recibido [Mason] Mount Back, presentó a Luke Shaw en el centro central izquierdo, lo que ayudó y creo que fue la primera vez, es un sistema difícil y raro, necesita especialistas, pero cuando vio [Matheus] ¡Cunha Play, Saw Mount Play, Saw Shaw en el centro de la izquierda fue un equilibrio! ¡Casemiro de repente se veía un mejor jugador! Inmediatamente parecía un mejor jugador. «

Jamie Carragher interrumpió con una sonrisa, agregó: «¡Fue un juego!»

A pesar de la derrota del día de apertura, un Boys United creerá que sus primeros puntos de la nueva temporada no estarán muy lejos, y continuarán su campaña de la Premier League el domingo contra Fulham en Craven Cottage.