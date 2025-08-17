La reacción instantánea de Altay Bayindir de Gary Neville lo dice todo como una súplica de transferencia United Man

La leyenda Gary Neville de Manchester United expresó su preocupación después de un error del portero de los Rojos Altay Bayindir contra el Arsenal el domingo

Altay Bayindir cometió un error para el objetivo de apertura del Arsenal contra el Manchester United (Imagen: Michael Regan/Getty Images)

Gary Neville ha expresado su preocupación por la situación del portero del Manchester United después de un error de Altay Bayindir contra el Arsenal el domingo.

El escocés turco revoloteó a una esquina y el defensor de los artilleros Riccardo Calafiori fue de un jardín. Siguió siendo una tendencia preocupante para Bayındır, que estaba en el error de varios goles bajo Ruben Amorim la temporada pasada: De Nadir fue la pesada derrota por 4-1 de United en Newcastle.

Bayindir comienza contra el Arsenal con el número 1 regular Andre Onana Van de Reds, quien recientemente se recuperó de una lesión en los isquiotibiales después de perderse todo el horario de pretemporada de United. Y Neville expresó su preocupación después de que el suplente de Onanan había cometido un error al lado de Mikel Arteta en el partido inaugural de United de la campaña 2025/26.

«Continuará dañando a United, el arquero debe ser más fuerte», dijo en Sky Sports.

«Se quejará de que está contaminado, hay un jugador para él, hay mucho empuje y empuje.

«Creo que el arquero debería ser más fuerte, ese jugador debería poner frente a la carretera, Saliba no ha levantado las manos, no creo que haya hecho nada por completo.

«Pasa por sus manos, definitivamente es un objetivo, simplemente no es lo suficientemente fuerte. La entrega es sensacional y simplemente no se ocupan de eso».

Amorim ha revelado que Onana del equipo de United de United contra Arsenal fue omitida debido a las actuaciones de los otros guardianes de los Rojos en la pretemporada.

«No, se recuperó», dijo Amorim a Mutv cuando le preguntaron si Onana todavía estaba herido.

«Pero los otros chicos [Bayindir and Heaton] Lo hizo muy bien durante la pretemporada, así que tengo que equilibrar eso. ‘

