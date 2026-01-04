La reacción inmediata de Gary Neville a Rubén Amorim después de que el técnico del Man United marcara el gol

Ruben Amorim mencionó a Gary Neville durante su apasionada perorata tras el empate 1-1 del Manchester United contra el Leeds United.

Gary Neville ha opinado sobre la situación de Rubén Amorim en el Manchester United (Imagen: YouTube – El podcast de Gary Neville)

Gary Neville ha abordado los «extraños» comentarios de Ruben Amorim en la rueda de prensa posterior al partido después de que el técnico del Manchester United pareciera insinuar que él y el club tomarían caminos separados cuando expire su contrato.

El técnico del United puso en duda su futuro en Old Trafford tras el empate 1-1 del domingo ante el Leeds United. Amorim había insinuado problemas detrás de escena durante su conferencia de prensa el viernes antes de agravar el problema en Elland Road.

“Chicos, para detener eso, noté que están informados selectivamente sobre todo”, dijo. «Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Y eso está claro. Sé que mi nombre no es Tuchel, no es Conte, no es Mourinho, pero soy el entrenador del Manchester United».

«Y seguirá así durante 18 meses, o cuando la junta decida cambiar. Así que ese era mi punto, eso es con lo que quiero terminar. No voy a parar. Voy a hacer mi trabajo hasta que el otro venga aquí para reemplazarme».

Amorim también reiteró que todos se mudarán cuando expire su contrato dentro de 18 meses. También pareció sugerir que le habían prometido más poder para remodelar el club, y al mismo tiempo mencionó el nombre de Marcel en el proceso.

«Sólo quiero decir que voy a ser el entrenador de este equipo, no sólo el entrenador», dijo. «Y fui muy claro al respecto. Y estará listo en 18 meses y luego todos seguirán adelante. Ese fue el acuerdo».

«Ese es mi trabajo, no ser entrenador. Si la gente no puede soportar a Gary Neville y las críticas de todo, tenemos que cambiar el club. No muchachos, solo quiero decir que vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser entrenador. Y cada departamento, el departamento de ojeadores, el director deportivo tiene que hacer su trabajo. Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante».

La rueda de prensa posterior al partido de Rubén Amorim tras el empate del Man United contra el Leeds fue noticia (Imagen: PA)

Tras la diatriba de Amorim, se le preguntó a Neville su opinión sobre el asunto en el podcast de Gary Neville desde el Etihad Stadium. «Algunos comentarios extraños alrededor: ‘soy entrenador, no entrenador’. Acabo de decir sobre Maresca: apenas empiezas este partido en tus ruedas de prensa, algo claramente le irrita, no siente el apoyo y se deja ir», dijo.

«Decir que llegaste al Club como entrenador, pensé que fue nombrado entrenador del club de fútbol y designado para entrenar al equipo. Gerente es un título que ya no vemos. No sé qué es Pep Guardiola en el Manchester City».

«El entrenador sugiere que quiere gestionar algo más que el rendimiento en el campo de entrenamiento. Quiere pasar por alto otras partes del club. Tienen más control sobre otras partes del club, como el reclutamiento, el entrenamiento, el estilo de juego y cómo el club aborda los amistosos de pretemporada».

«Puede que esté sugiriendo que se le debería dar la oportunidad de dirigir más departamentos del Club. No vi la conferencia de prensa en absoluto, simplemente me los envió el productor del personal, pero [he said] sobre otras personas que realizan su trabajo en su departamento.

«Nuevamente, eso indicaría que no está contento con algo. Algo pasó la semana pasada con las citas que salieron, lo que significa que Rubén ahora está empezando a dejar ir a Amorim y como lo hizo Maresca.

«No es exactamente eso, pero es algo parecido, en cierto modo que no está explícito lo que significa, pero cada uno tiene que leer entre líneas. Parece que no está contento con algo en la jerarquía».

«Al parecer también puso mi nombre allí. Eso es lo que suelen hacer los entrenadores en periodos difíciles, contratan a los expertos. No tengo ningún problema con eso. De hecho, me han animado mucho las actuaciones del Manchester United contra Bournemouth, Aston Villa y Newcastle».

«Pensé que eran muy buenos. No pude apoyar a los Wolves anoche, si de eso está hablando. No estuvo bien anoche y hay que decirlo. No estuvo bien contra el Everton con 10 hombres».

«Voy a denunciar cuando veo cosas que no están bien porque ese es mi trabajo. Aparte de eso, el problema más grande no es lo que dijo sobre mí. En realidad no es un problema en absoluto, es más el problema de lo que él dice que sucede detrás de escena».