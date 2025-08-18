La reacción emocional del arsenal lo dijo todo versus Manchester United

Man United perdió 1-0 contra el Arsenal el domingo en la Premier League y aquí están los puntos de conversación y algunos momentos que podrías haber perdido del juego.

United fue una pena perder contra el Arsenal. (Imagen: 2025 De Arsenal Football Club plc)

Manchester United perdió 1-0 en su primer partido de la temporada de la Premier League contra el Arsenal.

Ruben Amorim esperaba comenzar la nueva campaña con un resultado positivo, pero el Arsenal abrió el puntaje en Old Trafford en el minuto 13 después de un error de Altay Bayindir en una esquina.

Bayindir no pudo conectarse correctamente a la esquina y Riccardo Calafiori recibió un encabezado fácil en el poste trasero. United respondió bien y creó suficientes oportunidades para hacerlo bien, pero un avance demostró ser difícil de alcanzar.

Aquí están los puntos de conversación del juego y algunos momentos que quizás te hayas perdido:

Los analistas del Arsenal no estaban contentos

Dos analistas del Arsenal estaban juntos en la caja de prensa y uno estaba particularmente animado cuando United regresaba a la luminaria después de que él permaneció atrás de una esquina. Incluso hubo un momento en que el analista del Arsenal respondió a un pase fuera de lugar y recogió el escritorio para él.

Gabriel Martinelli tiene un simple pase para Martin Odegaard en el contraataque, para alivio de Amorim al margen, pero el analista del Arsenal no ocultó su frustración en el movimiento.

La pareja también parecía infeliz cuando el Arsenal se ganó al final de la primera mitad. United creó suficientes oportunidades para estar al nivel debido al intervalo y al Arsenal solo liderados debido al impactante error de Bayindir.

La frustración demuestra que el Arsenal no fue lo suficientemente bueno el domingo por la tarde y tuvieron la suerte de irse con tres puntos.

La misma historia antigua

Había un combate cuerpo a cuerpo en la caja con solo unos minutos para jugar. United intentó desesperadamente anotar un ecualizador y cuerpos dedicados, pero simplemente no iría por ellos.

Benjamin Sesko giró su esfuerzo por el bar, en lo alto del Stretford -end, y Amorim respondió a la línea de touch poniendo sus manos sobre su cabeza. United gastó casi 200 millones este verano en su ataque, pero el mismo problema existió contra el Arsenal: no pudieron anotar.

Dicho esto, United era el mejor lado. Hubo signos de progreso y aspectos positivos que tomar, a pesar de una derrota del día de apertura.

Cunha el favorito de la audiencia

Matheus Cunha tuvo un impacto inmediato en el vestuario después de su llegada de lobos. El brasileño es una gran personalidad y es una estereotípica arduidad sudamericana, por lo que siempre parecía probable que se convirtiera en un favorito de los fanáticos.

Y Cunha dio los primeros pasos para ganar el estado favorito de los fanáticos contra el Arsenal. Parecía peligroso y rugió a la multitud justo antes de la hora después de una sucia batalla física con William Saliba.

El jugador de 26 años ganó el balón cerca del túnel en la esquina final de Stetford y lucha agresivamente contra Saliba. Él respondió primero bombeando a la multitud, quien lo resolvió. Cunha juega en el borde y ayudó a salvar a la multitud mientras United penetró en un ecualizador.

Cunha tiene la calidad de apoyar su comportamiento. Entregó una actuación impresionante en su debut competitivo en Old Trafford y no se ganó para estar en el lado perdedor.

¿Qué había esperado Amorim?

Amorim decidió jugar sin un delantero reconocido contra el Arsenal. Sesko estaba listo para comenzar el juego, pero fue mencionado en el sofá y en los tres delanteros de Amorim de Bryan Mbeumo, Mason Mount y Cunha con fluidez.

Esos tres jugadores se turnaban para jugar el medio y regularmente posiciones rotadas, pero la desventaja de esa selección se vio en la primera mitad cuando Diogo Dalot retiró una pelota en la caja y no había nadie.

Amorim fue visto para gritar en Mount, que se colocó fuera de los marcos, pero ¿qué esperaba el entrenador en jefe de United? No debería haberse sorprendido de no ver a Mount pensando como un delantero.

Sesko finalmente se introdujo en el juego en el minuto 65. El Internacional de Eslovenia tuvo problemas para ingresar al juego, pero podría haber sido una historia diferente si hubiera sido admitido en el equipo inicial.

La caja del director

Avram Glazer fue visto en la caja del director. El jugador de 64 años apareció por última vez en Old Trafford para el partido inaugural de la temporada pasada contra Fulham y mostró su rostro nuevamente para la visita del Arsenal.

El 1958 planeaba organizar una protesta contra la propiedad del club antes de que se enfrentara al Arsenal, pero decidieron posponer la manifestación después de investigar a los fanáticos sobre si debería continuar.

Si eso tuvo algo que ver con Avram Glazer, quien asiste al juego está en discusión. En los últimos años, el copropietario estadounidense ha publicado deliberadamente apariciones limitadas en Manchester.

Rasmus Hojlund fue uno de los escaños en la caja del director. El delantero se cayó del equipo y se le muestra implacablemente la puerta de Amorim después de dar grandes pasos la temporada pasada.

JJ Gabriel también fue visto en el director contra la caja del Arsenal. El joven tiene solo 14 años, pero hay un revuelo en United sobre su potencial y la invitación para ver el juego ver qué tan alto se considera.