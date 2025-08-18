La reacción del Manchester United lo dice todo cuando se hace la declaración de Alejandro Garnaacho

Manchester United News Mientras los hombres de Ruben Amorim abren la temporada 2025/26 con una derrota contra el Arsenal

Matheus Cunha es un favorito inmediato en Old Trafford (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

La temporada 2025/26 del Manchester United inició una estrecha derrota contra el Arsenal el domingo. Los hombres de Ruben Amorim no se arriesgaron en Old Trafford en lo que era una versión alentadora.

El único objetivo del juego llegó en la primera mitad del cabezazo de Riccardo Calafiori. United creó una serie de oportunidades con nuevas sesiones de firma Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, las cuales se acercaron.

Hubo muchos aspectos positivos para que Amorim se construyera en las próximas semanas. Patrick Dorgu y Matthijs de Ligt impresionaron, mientras que los primeros signos de una relación entre Cunha y Mbeumo son alentadores.

Aquí, Las noticias de la tarde de Manchester Te trae unos momentos que te hayas perdido …

Mentalidad lo dice todo

La temporada pasada, uno de los mayores problemas dentro del equipo de United fue su actitud. Tan a menudo, los jugadores parecían gratuitos después de las derrotas. Afortunadamente, parece que Amorim ha trabajado en eso.

Amad parece decepcionado después de la pérdida de hombre unido contra el Arsenal (Imagen: AP)

Cuando el último silbato fue y celebró a los jugadores del Arsenal, había una verdadera sensación de decepción dentro de los jugadores. Algunos jugadores del United, incluidos Cunha, Matthijs de Ligt y Leny Yoro, todos cayeron al suelo.

Después de una temporada en la que constantemente eran una escasez de calidad en comparación con su oponente, United llegó, si no se excedió, Arsenaal el domingo y la reacción de los jugadores.

Sentón real de Garnacho

Como se esperaba, Alejandro Garnacho no se había visto en ninguna parte en Old Trafford para el partido del domingo en medio de la constante incertidumbre sobre su equipo. A pesar de su amenaza, parece que no hay insatisfacción dentro de la base de fanáticos sobre su exclusión.

Retrato de Alejandro Garnacho a las afueras de Old Trafford (Imagen: Getty Images)

Antes de la colisión con los Gunners, un fotógrafo hizo un retrato de Garnacho a las afueras de Old Trafford, con el que fue manipulado. Parece que un seguidor ha marcado la imagen del atacante con una ‘X’ sobre su rostro.

Stretford Fin Favorito

Cunha y Mbeumo mostraron una idea de lo que United puede esperar esta temporada y tal vez fue una pena no producir una contribución objetivo entre ellos.

En la segunda mitad, Cunha se parecía más al jugador que convenció a United para pagar £ 72.5 millones por él. Después de ganar un error en la esquina contra William Saliba, el atacante se levantó e interactúa con los fanáticos en South Stand y Stretford End.

El impulso de más ruido fue bien recibido por los miles de seguidores. El esfuerzo de Cunha fue constantemente bien recibido por los fanáticos en Old Trafford, sin duda fue un debut alentador.

