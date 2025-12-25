La reacción de Sir Alex Ferguson cuando Jurgen Klopp lo llamó a las 3 de la mañana después de ganar ‘su trofeo’

Puede que Jurgen Klopp y Sir Alex Ferguson hayan estado en lados opuestos de la feroz rivalidad, pero el técnico del Liverpool y la leyenda del Manchester United comparten un respeto mutuo.

Sir Alex Ferguson recibió una vez una llamada de Jurgen Klopp a las 3 de la madrugada. (Imagen: PA)

A las 3 de la madrugada, con el trofeo de la Premier League finalmente en sus manos, Jurgen Klopp cogió el teléfono.

El Liverpool acababa de romper su espera de treinta años por el título de liga y la persona que eligió fue Sir Alex Ferguson.

A primera vista, puede haber parecido el máximo alarde. Un entrenador del Liverpool llamando a la figura más legendaria del Manchester United en la oscuridad de la noche era el tipo de gesto que molestaría a la mayoría de los íconos de Old Trafford. Sin embargo, este llamado fue diferente.

Ferguson no se inmutó. No lo limpió. De hecho, estaba genuinamente feliz. Después de todo, Klopp acababa de lograr algo extraordinario y devolvió al Liverpool a la cima después de tres décadas de decepciones. Incluso la rivalidad más feroz deja lugar a la admiración.

Esa admiración quedó clara ese mismo año cuando Klopp fue nombrado Gerente del Año de la LMA. Ferguson, que había ganado el premio un récord de 11 veces, fue invitado a hablar en la ceremonia y aprovechó la oportunidad para elogiar públicamente al hombre que lo había interrumpido brevemente en las primeras horas.

«Jurgen, fantástico», dijo Sir Alex, refiriéndose a su conversación de anoche. “Liverpool, 30 años después de ganar esa competición: increíble, realmente merecido.

Klopp puso fin a la espera de 30 años del Liverpool por un título de la Premier League en 2020 (Imagen: Getty Images)

«El nivel de rendimiento del equipo es realmente excelente. Tu personalidad recorrió todo el club. Creo que es un gran, gran logro.

«Te perdono por despertarme a las 4:30 de la mañana para decirme que ganaste la competencia. Gracias. Pero de cualquier manera, definitivamente te lo merecías, bien hecho».

Cuando Klopp subió al escenario, la admiración fue correspondida. Era plenamente consciente de cómo podría sonar viniendo de un entrenador del Liverpool y admitió que le parecía «inapropiado» elogiar a una leyenda del United. Sin embargo, no pudo ocultar el impacto que Ferguson tuvo en él.

«Estoy absolutamente feliz con este título», dijo. «Hay muchos nombres del Liverpool en este trofeo. Bill Shankly, Bob Paisley, Joe Fagan y Kenny parecen estar todos en el trofeo. Brendan Rodgers también».

Jurgen Klopp y Sir Alex Ferguson comparten una profunda admiración mutua (Imagen: (Foto de Andrew Powell/Liverpool FC vía Getty Images))

«Pero el nombre principal es Sir Alex Ferguson. Sé que no es 100 por ciento apropiado como entrenador del Liverpool, pero lo admiro. Fue el primer entrenador británico que conocí y desayunamos juntos. No estoy seguro de si lo recuerda, pero para mí fue como conocer al Papa. Nunca pensé que tendría el trofeo Sir Alex Ferguson en mis manos entonces».

Puede que Klopp no ​​tenga una colección de trofeos tan lujosa como la de Ferguson, pero al igual que el escocés con Arsene Wenger, compartió una rivalidad que definió una era con Pep Guardiola, un partido que luego dio forma a la supremacía nacional.

En 2024, terminó el mandato de nueve años de Klopp en Anfield. La Copa FA, la Premier League y la Liga de Campeones se habían ganado en el camino, cambiando la situación a favor del Liverpool después de décadas de superioridad del United.