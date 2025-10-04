Manchester United logró una victoria vital que iluminó la presión sobre el controvertido jefe Ruben Amorim cuando su equipo vio una cómoda victoria por 2-0 sobre Sunderland en Old Trafford.

Lammens disfrutó de un sólido debut

Los jugadores del Manchester United de Ruben Amorim han entregado para que su jefe aún haga una investigación incómoda y posiblemente para salvar la bolsa.

Amorim admitió para el juego que sería imposible para él continuar si los resultados no mejoraron, con este juego facturado como un maquillaje para el controvertido jefe de United.

Pero los objetivos de la primera mitad de Mason Mount y £ 74 millones de verano firman que Benjamin Sesko se uniera a United en su camino hacia una victoria cómoda que los llevó al octavo en la mesa de la Premier League.

Amorim esperará que ahora pueda ir al descanso internacional sin preocuparse por una llamada telefónica del presidente ejecutivo Omar Barkrada, quien le agradece por su tiempo que el liderazgo está a cargo.

Amorim necesitaba esta victoria para aliviar la creciente presión sobre él, en medio de sugerencias de que los jugadores pierden confianza en sus métodos y la jerarquía de United que comenzaron a organizar dudas sobre él.

United sigue siendo un trabajo en progreso y aún tiene que ganar partidos de competencia consecutivos bajo Amorim, pero este lado de la victoria contra un suave Sunderland-Kant ha comprado al entrenador en jefe más tiempo.

Amorim hizo cinco cambios desde el equipo que perdió 3-1 en Brentford una semana antes, y le dio al portero Senne Lammens su debut en el United, con Altay Bayindir degradado al banco.

El United Baas ya había declarado que la pareja lucharía en el lugar número 1 y la forma en que se realizó Lammens sugiere que será difícil para Bayindir recuperar.

Lamdens ordenó su área, obtuvo una gran alegría de la primera mitad cuando entró y la recogió llena de confianza, y produjo dos hermosas salvamentos en ambos la mitad para limitar un sólido primer juego. Bayindir no logró convencer en las primeras partes de la temporada y fue refrescante ver que cierta estabilidad se llevó a la línea de fondo.

Sunderland llegó al fondo de su mejor inicio de una temporada superior durante 70 años, después de reunir 11 puntos para comenzar el juego en la sexta posición en la mesa.

En ese contexto, Amorim y sus jugadores esperaban que el lado de Regis Le Bris diera una prueba estricta, pero fue cualquier cosa menos que sus oponentes recién promovidos no aparecieron.

United hizo el comienzo perfecto y tomó la delantera después de ocho minutos, Bryan Mbeumo desempacó a Mason Mount, quien tomó el balón con su pie izquierdo antes de producir un final clínico con su derecho a anotar desde la caja de 18 años.

United -Goalkeeper Lammens tuvo un debut asegurado en la victoria sobre Sunderland

Amad estuvo cerca de hacer 2-0 en el 20uno Minuto, por dentro y a la izquierda y en el área de penalización y luego desatar un ataque izquierdo en el objetivo que el portero de Sunderland Robin Roefs hizo bien en evitar.

Roefs tuvo que estar alerta nuevamente unos minutos más tarde para evitar un tiro de Mbeumo, porque United mantuvo equipos en busca de un segundo gol para darles un poco más de espacio para respirar.

El capitán del United, Bruno Fernandes, vio un esfuerzo maravillosamente demolido inclinado sobre el bar por Robers, mientras que los anfitriones sitiaron el gol al final de Stretford.

Pero el segundo gol llegó correctamente en el 31provenir Minuto, Benjamin Sesko, que responde más rápido para cambiar la pelota suelta a la red después de un largo lanzamiento de Diogo Dalot fue implementado por Nordi Mukiele de Sunderland.

Fue el segundo gol de Sesko para United, después de haber anotado la derrota en Brentford el fin de semana pasado, y no ganó más que el equipo de Amorim.

Los visitantes no dieron mucho en el camino de una amenaza de ataque, pero cuando lo hicieron, Lammens estuvo allí para negarlos y pidió ir a su lado izquierdo para mantener un disparo bajo del patrón de gato negro Granit Xhaka.

Amorim iluminó la presión sobre él con la victoria en Old Trafford que se mudó a United al octavo

United sobrevivió a un caparazón de penalización en la primera mitad, agregó el tiempo cuando el árbitro Stuart Attwell señaló el lugar después de un alto desafío de Sesko en el Sunderland Trai Hume. Var verificó el incidente y después de que Attwell fue al monitor Pitchside para evaluarlo, devolvió su decisión original.

Al final, United hizo lo suficiente en la primera mitad para ganar antes de una gran prueba después del viaje internacional a los campeones y archirrivales Liverpool.