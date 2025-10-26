La reacción de Senne Lammen muestra lo que ha cambiado en el Manchester United

Senne Lammens volvió a ser titular el sábado con el Manchester United en la Premier League.

Lammens volvió a empezar el sábado

Cuando un córner de Brighton terminó en el área penal del Manchester United en la primera mitad en Old Trafford el sábado, nunca pareció que el balón fuera a causar problemas al equipo local.

El centro siempre pareció demasiado cerca de Senne Lammens, que recogió el balón con cuidado y sin presión de ninguno de los oponentes que se habían adelantado.

Era el tipo de colección que un portero completaría cien veces al día en el entrenamiento sin mucho problema y, sin embargo, fue recibida con gran aprecio por la multitud del United.

Cualquiera que simplemente sintonizara para ver el partido sería perdonado por suponer que Lammens había soltado un puñetazo antes en el partido y la reacción de los fanáticos fue de sarcasmo. Pero no había absolutamente nada de sarcástico en ello.

Los fanáticos del United han tenido que hacer la vista gorda ante los juegos de los últimos dos años, ya que Andre Onana y Altay Bayindir continuaron cometiendo errores que les costaron puntos.

En Lammens, aunque todavía en sus primeras etapas, el United tiene un portero que irradia confianza, y se puede ver el impacto que esto tiene en los jugadores que tiene delante.

Ruben Amorim admitió antes del partido contra Brighton que estaba sorprendido por el impacto que había tenido el jugador de 23 años desde que llegó procedente del Royal Antwerp en la ventana de fichajes de verano. Luego elogió al portero por cómo manejó la presión en Old Trafford.

Vendrán tiempos más difíciles para Lammens. Todo futbolista comete errores, y cuando el primero se enamora de Lammens, llega la verdadera prueba de su carácter.

Pero por ahora, a Lammens sólo se le puede juzgar por su trabajo hasta el momento en Old Trafford.

Cuando las capturas de rutina son aplaudidas casi tan fuerte como un gol, sabes que algo está pasando. El público de Old Trafford sabe que sus pesadillas con los porteros son cosa del pasado y tienen todos los motivos para celebrar.

Man United ofrece hasta un 60% de descuento en kits y productos Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información Varios Fanáticos Compra la oferta aquí Fanatics ha reducido el precio de los kits y la mercancía de Man United con hasta un 60% de descuento en artículos seleccionados.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.