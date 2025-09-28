La reacción de Pep Libnders al objetivo de Man City proporcionó información sobre el cambio de entrenamiento

Manchester City hizo los cinco juegos invictos en todas las competiciones después de haber buscado a Burnley 5-1 a un lado en el Etihad, con Jeremy Doku y Erling a Haaland en forma nuevamente.

Manchester City celebra el objetivo de Matheus Nunes, que también tiene una gran reacción en el entorno técnico debido a una gran reacción

Manchester City mantuvo su forma con una victoria por 5-1 contra Burnley recientemente promovido en el Etihad.

El objetivo de Maxime Esteve después del buen trabajo de Jeremy Doku, City había dado una ventaja temprana, pero eliminaron el resto de la primera mitad y Jaidon Anthony les permitió hacer un empate inesperado.

Justo cuando City parecía inspiración, Erling Haaland hizo brillante para ganar un encabezado en la publicación de Achterste y Matheus Nunes golpeó una casa de volea. Unos minutos más tarde, Lage Kruis de Nunes volvió a ver a Esteve a través de su propio objetivo, esta vez con Oscar Bobb, quien lo puso bajo presión.

Todavía había tiempo para que City obtuviera dos goles tardíos, donde Haaland anotó dos veces en los últimos minutos, primero golpeó un tiro desde un muelle de casa y luego podría aprovechar un error de defensa.

Lijnders deja su huella

No vimos mucho que Kolo Toure recientemente durante el encanto de los buenos resultados de la ciudad, pero fue una presencia notable en Etihad contra Burnley y pasó grandes períodos de la segunda mitad en el área técnica tratando de alentar un lado que tiene dificultades para encontrar un camino.

Toure Klapped y Cajol Klappped a los jugadores de la ciudad desde las primeras etapas de la segunda mitad, con la energía notablemente plana en el campo. A veces, Toure y Guardiola también estuvieron acompañados por Pep Libnders, en los que todos los entrenadores senior intentaron entrar en la dirección.

De hecho, la segunda mitad de la Ciudad fue dos veces a un punto en que los libnders habían asumido un papel más directo en la línea de toque. Después de una breve conversación con Guardiola, se les ocurrió un plan para romper Burnley y el ritmo que inyectaron en el juego llevó a algunos goles.

Cuando Bobb entró para poner el 3-1, fue Lainders quien corrió y saltó al aire, solo para ser abrazado por Guardiola, quien sostuvo a su entrenador asistente del primer equipo y lo golpearon de espaldas. Parecía claro que la antigua mano derecha de Jurgen Klopp jugó un papel importante en el cambio.

Doku vs Walker

Kyle Walker, pero recibió una cálida bienvenida a su regreso a Etihad, pero ahí fue donde las festividades terminaron para la antigua ciudad de regreso, que tenía que haber estado harta de Jeremy Doku.

Al extremo belga le encantaba conseguir la pelota y enfrentarse a su ex compañero de equipo y los Blues han canalizado muchos de sus ataques a lo largo de la izquierda para apuntar a apuntar.

El hombre de 35 años tomó una primera mitad de reserva para dificultar su tarea. Probablemente resumió su día en que realmente empeoró en el tackle, donde Foden plantó sus postes en el pie de Walker.

Inmediatamente los problemas

Esta versión de Walker puede no tener mucho sentido para la ciudad, pero parece claramente que la parte posterior sigue siendo una posición que deberían abordar en el mercado de transferencias.

Nunes tuvo otra oportunidad de impresionar a Burnley, pero nuevamente mostró sus debilidades defensivas, y no hizo lo suficiente para detener la cruz de Quilindschy Hartman, permitiendo que Jaidon Anthony fuera lo mismo. Los portugueses no parecen ser la respuesta en esa posición, incluso si él contribuye a la otra dirección.

Abduokodir Khusanov y Rico Lewis parecen opciones más seguras esta temporada, pero City ciertamente tendrá que ir al mercado el próximo verano para encontrar un nuevo derecho. Idealmente, uno que puede darles el tipo de servicio que han recibido de Walker.

Hatton respeta

Hubo un momento conmovedor para la patada en Etihad cuando los fanáticos de la ciudad en el sur revelaron un homenaje a Ricky Hatton con la familia Hatton al margen.

Claramente pensaron que era un momento emocional cuando el banner colgaba de la primera capa, que representa a Hatton en su mejor momento. También hubo una pancarta en el tercer nivel del stand este con la conferencia «Solo hay un Ricky Hatton».

Cuando su familia, incluidos sus hijos pequeños, fue devuelto por el túnel justo antes del patada, recibieron una recepción caliente.