La reacción de Manuel Ugarte por parte de los jugadores del Man United lo dice todo tras el brutal veredicto de Rubén Amorim

El mediocampista jugó los 90 minutos completos de la victoria por 1-0 sobre el Newcastle United en la noche del Boxing Day.

Manuel Ugarte mantuvo su puesto titular ante el Newcastle. (Imagen: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Los jugadores del Manchester United han dejado claro sus sentimientos sobre Manuel Ugarte tras su actuación ante el Newcastle.

El internacional uruguayo, de 24 años, fue ampliamente elogiado por sus esfuerzos cuando el United venció 1-0 a los Magpies para ascender al quinto lugar en la tabla antes de los partidos de la Premier League de este fin de semana.

En Instagram, Ugarte publicó una serie de fotos del partido, incluida la celebración del gol de la victoria de Patrick Dorgu. Varios de sus compañeros del United acudieron inmediatamente a la sección de comentarios.

Lisandro Martínez escribió un mensaje que se tradujo como «Este es el que conozco», junto con emojis de fuego y aplausos. Ugarte respondió “gracias hermano”, que se traduce como “gracias hermano”.

Harry Maguire escribió: “Brillante esta noche, amigo”, con un emoji de fuego y manos en oración, y Ugarte también respondió: “Gracias Harry”.

El capitán lesionado Bruno Fernandes escribió: ‘Partidazoooo’, que se traduce como ‘gran partido’.

Su acción sigue a los comentarios de Ruben Amorim el mes pasado en los que admitió que el mediocampista estaba teniendo problemas con sus actuaciones.

“Sientes que aquí vienen muchos buenos jugadores y, a veces, tienen dificultades”, dijo.

Manuel Ugarte ataca a Bruno Guimaraes en una actuación impresionante. (Imagen: Simon Stacpoole/Fuera de juego/Fuera de juego vía Getty Images)

«Manuel está pasando por un momento complicado, pero nuestro trabajo es ayudarle y hacerle sentir como me sentía yo cuando era jugador del Sporting.

«Pero es un mundo diferente. Tiene que adaptarse y mejorar, especialmente en los entrenamientos».

El partido contra Newcastle fue el segundo partido consecutivo de la Premier League en el que Ugarte fue titular, después de haber jugado 73 minutos en la derrota de la semana pasada por 2-1 ante el Aston Villa. Ahora buscará seguir impresionando cuando el United reciba a los duros Wolves en Old Trafford el martes 30 de diciembre (20.15 h).