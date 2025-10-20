La reacción de Kobbie Mainoo junto a Ruben Amorim tras el gol de la victoria del Man United lo dice todo

El Manchester United logró una victoria por 2-1 sobre el Liverpool en Anfield después de un dramático cabezazo tardío de Harry Maguire, mientras que la reacción de Kobbie Mainoo cuando el balón cruzó la línea dijo más que mil palabras.

Kobbie Mainoo fue parte de la victoria del Manchester United sobre el Liverpool. (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Kobbie Mainoo no pudo controlar sus emociones cuando Harry Maguire anotó el gol de la victoria del Manchester United sobre el Liverpool.

La situación era tensa en Anfield el domingo cuando el equipo de Ruben Amorim se enfrentaba al campeón de la Premier League de Arne Slot en el derbi del noroeste. Bryan Mbeumo tomó la delantera para el United apenas dos minutos después de iniciado el partido, disparando el balón a través de las piernas de Giorgi Mamardashvili desde corta distancia antes de alejarse para celebrar el Kop.

Y mientras Cody Gakpo se coló detrás de las líneas enemigas en el minuto 78 del partido para poner el 1-1, el destino tenía otros planes y el Liverpool no pudo sacar ningún punto del partido. Eso se debe a que Maguire selló el trato para su club seis minutos después con un cabezazo bien colocado en el segundo palo para asegurar que el United consiguiera una victoria ganada con tanto esfuerzo sobre sus rivales más feroces.

Mientras la multitud que salía naturalmente estalló en vítores, la cuenta oficial de redes sociales del United capturó la animada reacción de Amorim cuando el balón cruzó la línea. Y de fondo, el clip también mostró la euforia de Mainoo, quien sonrió de alegría mientras un miembro del cuerpo técnico de los Rojos lo levantaba en el aire.

Sucedió momentos antes de que Mainoo entrara en juego como sustituto de Bruno Fernandes, mientras Amorim buscaba mantener la ventaja que su equipo se había ganado. Y eso es exactamente lo que logró hacer el United, defendiéndose de un ataque denso y rápido del Liverpool que tuvo lugar durante los ocho minutos adicionales antes del tiempo de descuento.

Con la victoria, el United ascendió al noveno lugar en la Premier League, con cuatro victorias, tres derrotas y un empate en sus primeros ocho partidos. Mientras tanto, el Liverpool sufrió su cuarta derrota consecutiva durante el partido, ya que llegó al choque tras perder ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea.

La respuesta de Kobbie Mainoo fue reveladora. (Imagen: Manchester United en X)

El United ahora disfruta de una semana de descanso antes de enfrentarse al Brighton en Old Trafford, con partidos contra Nottingham Forest y Tottenham fuera de casa antes del parón internacional de noviembre. Después de la victoria, Amorim dijo: “Cada día es especial, pero esta fue, por supuesto, una victoria muy especial.

«Ver a nuestros aficionados cantando al mayor rival en un momento del partido, son campeones en su campo, en su estadio. Esta victoria tiene que ver con nuestros aficionados y el espíritu del equipo, porque creo que podemos jugar mucho mejor».

«Intentaremos analizar el partido de la misma manera que analizamos los demás. Intentaremos ver lo bueno y lo malo, pero para mí lo especial es la unión que mostraron durante este partido. Eso es especial para mí».

