Manchester United fue a su sorteo de la segunda ronda de la Copa Carabao con el club de la Liga Dos Grimsby Town en una desesperada necesidad de una victoria después de un comienzo de temporada libre de ganancias

Capitán Bruno Fernandes del Manchester United (Imagen: ITV 1)

Bruno Fernandes no pudo ocultar su sorpresa porque el Manchester United sufrió un comienzo vergonzoso en su empate de la segunda ronda de la Copa Carabao contra Grimsby Town.

El capitán del club comenzó en el banco de reemplazos, con el entrenador en jefe Ruben Amorim en su lugar, Kobbie Mainoo, la oportunidad de comenzar. Sin embargo, se tambalearon en la primera mitad, porque sus oponentes de la Liga Dos tomaron una ventaja de 2-0 en el descanso.

Charles se enteró de que era solo para romper el callejón sin salida de la casa. Fernandes parecía ser destruido por el declive defensivo de su equipo, con cámaras de televisión que lo enterraron en sus palmas, pero las cosas se deterioraron aún más cuando Tyrell Warren anotó.

Se benefició de un error de Andre Onana, que había tenido una rara oportunidad en medio de especulaciones sobre su futuro, de duplicar la gerencia en media hora.

En respuesta, el comentarista de Sky Sports-Co, Alan Smith, dijo: «No se puede creer que el espacio que Grimsby recibe actualmente.

«Es una televisión de automóvil cuando se trata de United y Onana, ¡nunca parecía escalar o tener dos puños!

‘Si decides venir. Tienes que conseguirlo como portero. Estaba en todas partes, Onana. «

Smith concluyó: «Siempre lo envía a sus defensores si su portero es un desastre nervioso. United está demasiado ansioso y nervioso en posesión. El otro extremo es muy diferente».

El ex compañero de equipo Phil Jones resumió la situación durante el resto del juego. «Fue una primera mitad realmente abrasadora para Man United. El portero no se cubre en gloria.

«United tiene problemas para obtener impulso en el juego. Grimsby ha sido excelente.

«[Onana] Pasa por una fase en su carrera en la que se esfuerza tanto por rectificar los errores que ha cometido. He estado allí. Es un lugar difícil para estar. «

