La reacción de Alejandro Garnacho lo dice todo tras críticas y comentarios sobre su comportamiento

El Chelsea fichó a Alejandro Garnacho procedente del Manchester United el verano pasado, y el extremo respondió brillantemente a unos últimos meses desafiantes.

Alejandro Garnacho ha dado una rotunda respuesta del Chelsea a las preocupaciones sobre su actitud y comportamiento (Imagen: (Foto de Andrew Kearns – CameraSport a través de Getty Images))

Alejandro Garnacho ha dado la respuesta perfecta al rechazo de la última convocatoria de Argentina y a cualquier preocupación planteada sobre su comportamiento. El jugador de 21 años jugó por última vez con su país en noviembre de 2024, y sus últimos seis meses en el Manchester United también resultaron difíciles.

Después de ser eliminado por Rubén Amorim contra el Manchester City en diciembre, Garnacho tuvo problemas para tener apariciones regulares en el once inicial. Fue excluido del equipo para el último partido contra el Aston Villa, cuatro días después de la derrota ante el Tottenham en la final de la Europa League, después de que Amorim le dijera que era libre de irse.

Había habido vínculos con el Chelsea desde enero y el extremo estaba dispuesto a realizar un movimiento de £ 40 millones de Old Trafford a Stamford Bridge a finales de agosto. Su llegada al oeste de Londres fue recibida con un optimismo mínimo y cierta preocupación, dados sus problemas de actitud anteriores.

El ex internacional argentino Oscar Ruggeri afirmó que es por eso que no juega con la selección nacional durante más de un año en lo que fue una brutal declaración de Garnacho.

«No es mejor que nadie. Eres futbolista, disfrútalo, pero no debes ser tan arrogante», le dijo a ESPN.

«No tiene sentido porque te estás perdiendo muchas cosas. Alguien tiene que bajarlo a la tierra. No lo convocan para la selección nacional. Cuando vuelva a bajar a la tierra como antes, lo llamarán de nuevo porque es fenomenal en el campo».

Sin embargo, no parece que eso haya sido un problema en el Chelsea, ya que un informe de Give Me Sport revela que la «actitud e intensidad» de Garnacho durante el entrenamiento en Cobham ha impresionado al personal.

(Imagen: (Foto de Warren Little/Getty Images))

También han afirmado que Garnacho ha hecho un trabajo extra para mejorar su juego general en el último tercio. Esto ciertamente fue evidente en los dos últimos partidos del Chelsea, con Garnacho anotando un gol y dos asistencias.

Durante el partido de Liga de Campeones contra el Qarabag, marcó apenas ocho minutos después de empatar con un inteligente zurdazo.

Tres días después, Garnacho consiguió dos asistencias en la cómoda victoria por 3-0 sobre los Wolves en la Premier League el fin de semana pasado. Centró magníficamente para Malo Gusto y cabeceó el primer gol antes de superar a Santiago Bueno para dejar a Pedro Neto con el más simple de los remates con un centro excelentemente ponderado.

Un impacto tan grande probablemente llegó demasiado tarde para que el entrenador argentino lo considerara. Lionel Scaloni para los próximos partidos, incluso con su compañero Enzo Fernández y el del Real Madrid Franco Mastantuono ausente por lesiones.

Sin embargo, si continúa haciendo estas actuaciones, parece muy probable que vuelva a estar en escena y compitiendo por un lugar en la Copa del Mundo.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.