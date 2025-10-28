La reacción de Alejandro Garnacho a la llamada del Chelsea lo dice todo tras el recordatorio del Man United

Alejandro Garnacho anotó su primer gol con el Chelsea en la derrota en casa de la Premier League ante el Sunderland, pero quedó frustrado por la decisión de Enzo Maresca.

Alejandro Garnacho quedó frustrado tras ser sustituido, pese al primer gol del Chelsea (Imagen: SmartFrame/Imágenes deportivas profesionales)

Alejandro Garnacho mostró su verdadera cara tras ser sustituido durante la derrota del Chelsea por 2-1 ante el Sunderland en Stamford Bridge.

El ex extremo del Manchester United se mostró visiblemente frustrado cuando Enzo Maresca lo sustituyó por Estevao en el minuto 58. Después de marcar el primer gol a los cuatro minutos, Garnacho pensó que tenía más que ofrecer antes de que el Chelsea perdiera 2-1.

La decisión de Maresca provocó una reacción violenta de los fanáticos del Chelsea en la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

Uno de ellos dijo: «Garnacho fue probablemente el único delantero que hizo un partido decente… así que, por supuesto, fue el primero en derribar a Maresca. No es de extrañar que sacudiera la cabeza», mientras que otro dijo: «No fue la jugada correcta por parte de Maresca eliminar al delantero con más probabilidades de marcar hoy en Garnacho».

Un tercero continuó: «Maresca hace pésimos cambios. ¿Por qué sacar a Garnacho tan pronto?».

Garnacho celebró su gol sentado en el cartel, acompañado de su compañero Pedro Neto. El momento sirvió como recordatorio para los fanáticos del United: una celebración similar tuvo lugar durante su victoria sobre el West Ham en febrero de 2024, cuando Kobbie Mainoo y Rasmus Hojlund hicieron la misma pose.

Alejandro Garnacho intentó recrear su celebración del Man United tras marcar su primer gol con el Chelsea. (Imagen: Chelsea FC a través de Getty Images)

El trío era visto como el futuro del United en ese momento. Pero Garnacho luego completó un traslado de £ 40 millones a Stamford Bridge, mientras que también se espera que Hojlund abandone Old Trafford después de mostrar signos positivos tras su traslado al Napoli.

Antes de mudarse al oeste de Londres, Garnacho estuvo en el llamado ‘escuadrón antiexplosivos’ del United. Estuvo fuera de juego durante la pretemporada mientras Ruben Amorim buscaba una revisión que incluiría estar junto a varios compañeros de equipo.

En cuanto al Chelsea, su racha de cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones se detuvo dramáticamente cuando Chemsdine Talbi del Sunderland anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento en Stamford Bridge.

«Creo que en general no fuimos lo suficientemente buenos», dijo Maresca después. “Si no eres lo suficientemente bueno en la Premier League, sabemos que las consecuencias pueden ser malas.

«He dicho muchas veces: si no puedes ganar, es importante que no pierdas».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. manchester unido cobertura y análisis.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.