Man United perdió su primera liga de la Premier League por octava vez por octava vez y no pudieron anotar por 17ª vez desde el comienzo de la temporada pasada.

United ha despedido otro en blanco el domingo

Una derrota sin anotar es una tasa conocida de Manchester United. Su rendimiento productivo era desconocido.

United fue el equipo más emprendedor y enérgico, alimentado por la atmósfera optimista que mejoró con los ajustes antes de la competencia. United ha formado más goles contra el Arsenal en una tarde que la temporada pasada en un mes.

Pero la conclusión es que han perdido su partido inicial por octava vez en la era de la Premier League. United ha sido derrotado en la competencia en la competencia desde el comienzo de la campaña 2023-24. Ruben Amorim no estaba mucho en su sentadilla, pero sus manos a menudo estaban plantadas en su corona.

Leny Yoro y Matthijs de Ligt cayeron a tiempo completo hasta la hierba. Los jugadores y empleados de United todavía comenzaron con un ererot. Los puristas prefieren verlos ir directamente a través del túnel para obtener un informe áspero.

La esperanza al menos está de vuelta en United, a pesar de otro en casa. Un aplauso emocionado despertó los seis minutos adicionales. No hubo despido, como hubo durante las versiones defaitistas de la temporada pasada.

Pero no hay delantero ni metas. Benjamin Sesko cruzó la línea blanca al sonido de un próximo rugido en el minuto 65. Su cameo inactivo legalmente legalmente por el cual Amorim no lo comenzó.

Pocos equipos están mejor equipados para defender una ventaja que el Arsenal, un retroceso para los artesanos de George Graham. United fue deshecho por otra pieza del arsenal.

Este era un arquetípico 1-0 a la ar-se-se-nal. Eran los mejores la mayor parte de la tarde y sus seguidores fueron constantemente irritados por el árbitro, Simon Hooper. Todavía protegieron su objetivo durante 77 minutos mientras conducían.

United, que había invertido casi £ 74 millones en un nuevo número nueve, jugó sin uno. Amorim se ha negado a acomodar a Rasmus Hojlund después de su intención de permanecer transmitido y los experimentos sin espedios contra Everton en Atlanta y Fiorentina en Manchester una configuración similar contra el Arsenal.

Hojlund es tan indeseable que ha sido omitido del equipo de la jornada con Joshua Zirkzee disponible nuevamente. Hojlund, dando vueltas en el túnel antes del partido, miró la primera mitad fuera de la caja del director pero no fue visible en la segunda mitad.

Mason Mount, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha formaron los tres delanteros en la última amistad amistosa de United contra Fiorentina. El único objetivo que United había manejado era su propio objetivo. Se pararon juntos de nuevo y esta vez no había objetivo.

El equipo de Amorim estaba lleno de llamadas controvertidas y el arquero era el más caro. Altay Bayindir tuvo la suerte de jugar para United nuevamente después de haber admitido un ganador directamente de una esquina en Tottenham en diciembre y sucedió prácticamente contra el otro club del norte de Londres.

Bayindir no es mejor que Tom Heaton, en su 40º año, y mucho menos Andre Onana. La primera opción de United reclamará su papel en Fulham esta semana.

El propio Onana fue acorralado por el Arsenal en su victoria en los Emiratos la temporada pasada. La vista del asistente de Amorim, Carlos Fernandes, fue abandonado en el área técnica, tan familiar como el United perseguido durante el descanso sin anotar.

Fue en el minuto 27 que la ausencia de Amad y un delantero era visible. Mbeumo retrasó su único largo para el Diogo Dalot superpuesto y fuera de juego, que superó a un centro invisible por delante, a la gran molestia de los seguidores. Las emisoras se acercaron a un Sesko vigilante. Amad fue el primer cambio de juego enviado por Amorim.

Sesko se quedó en el refugio cuando la primera serie de reemplazos se puso en marcha para calentarse durante un minuto en la segunda mitad. Zirkzee fue uno de ellos para interferir. Amad pronto fue llamado y sus sprints a lo largo de la línea de toque eran más urgentes. Sesko llegó a ellos cinco minutos después.

Amad y Bruno Fernandes fueron los únicos dos jugadores que comenzaron en los cinco partidos amistosos de United. Bench Amad fue pragmático, adyacente a lo negativo. United fue levantado por sus arrebatos en zig-zag en el área del Arsenal.

Viktor Gyokers y Sesko podrían haber entrado fácilmente en sus oponentes. Los gyokeres de Stretford con una interpretación de «You Fat B ***** D». Sería diplomático describirlo como pesado. Tan pesado que Casemiro Gyokeres en los Estados Unidos obtuvo después de perder el balón en la mitad del Arsenal. La hostilidad de los fanáticos del United continuó hasta la retirada de Gyokees en la hora.

Cunha y Mbeumo dieron una idea de cómo el nuevo frente de United podría ser tres. Fueron responsables de los cuatro intentos en el objetivo de United en la primera mitad. Patrick Dorgu ping el puesto. Mbeumo tenía el tamaño del resultado de Riccardo Calafiori, reservado en el minuto 42 para un error táctico. Calafiori seguía siendo el único en la hoja de puntaje.

Mount continúa produciendo su mejor trabajo de la pelota. Amorim tiene un punto ciego con Mount, engañoso a la final de la Europa League que Xi comenzó a expensas de Alejandro Garnacho. Mount y Casemiro eran adictos al mismo tiempo.

United corre el riesgo de renunciar a Manuel Ugarte, el presunto heredero de Casemiro. Lo reemplazó y probó un Pottschot de 88 minutos que puso en peligro a los Stretford Eagles y se aseguró de que su entrenador maldeciera.

El cálido aplauso siguió el casi accidente de United, como fue su juego alentador. Durante ocho minutos, Declan Rice volvió al Arsenal e intentó cazar. La culpa de William Saliba en Dorgu también fue generarse a sí mismo y a sus compañeros de equipo.

Mikel Arteta casi penetró en el campo para eliminar el desperdicio de Gabriel Martinelli después de que se separó. Uno de los analistas del Arsenal reaccionó superando la pared de la caja de prensa.

Amorim insistió en United para comenzar los ataques de Luke Shaw. A veces, United despertó su tiempo, esperando que el espacio se despeje a ambos lados de De Ligt, la carne en el sándwich trasero.

Fue un centro medio que cambió Amorim al otro extremo. Harry Maguire jugó prácticamente en un equipo que negoció una tarifa de £ 180 millones en tres huelguistas. Los tres estuvieron presentes en el estadio como United Spaces.

Eso era conocido.