La razón de Viktor Gyokeres para Man United Snub, ‘Opstur’ con Ruben Amorim, Sentimientos de Ware expuestos

Manchester United organiza el Arsenal en su primer partido de la Campaña de la Premier League, pero también habrá una reunión entre Ruben Amorim y Viktor Gyokees

Viktor Gyokees ha hablado honestamente sobre su decisión de elegir el Arsenal sobre el Manchester United (Imagen: YouTube/Arsenal)

Una de las historias más importantes de la colisión del Manchester United contra el Arsenal será la reunión de Ruben Amorim y Viktor Gyokeres.

Juntos en Sporting Lisboa, el jefe del United y el nuevo centro delantero de los Gunners dominaron el fútbol portugués e hicieron innumerables defensas en Europa aterrorizada. Después de que Gyokeyes anotó un hat trick contra el Manchester City en la Liga de Campeones, el último partido en casa de Amorim que estaba a cargo del deporte, muchos pensaron que el delantero eventualmente lo seguiría a Old Trafford.

Mientras que United estaba conectado con él, el sueco solo tenía ojos frente a Mikel Arteta, a pesar del hecho de que Amorim ocupa el refugio en el lado rojo de Manchester. Antes de su primera reunión desde que Amorim dejó los campeones portugueses, Manchester Evening News Ver su historia porque se separaron.

La razón de Viktor Gyokes para el hombre United Snub

Gyokees solo tenía ojos para el Arsenal (Imagen: 2025 De Arsenal Football Club plc)

United estaba dispuesto a desafiar al Arsenal por la firma de los gyokeres, pero el ex Vooruit de Coventry City solo firmaría para los Gunners. Dejó en claro su preferencia cuando se le preguntó sobre su decisión poco después del anuncio.

Él dijo, « Por supuesto, había otros clubes, pero esta no fue una elección difícil. Elegí el Arsenal. «

El atacante agregó: «Cuando jugué contra el Arsenal la temporada pasada [in the Champions League]Realmente podía sentir que era un equipo muy fuerte y muy difícil de jugar.

«Eso me hizo elegir el Arsenal y, por supuesto, toda la historia que tiene el club y la enorme base de fanáticos. Fue genial ver todo el apoyo que ya me han brindado antes de que yo tenga. De eso se trata. Será muy agradable verlos en los estadios».

‘Actualizado’ con Ruben Amorim

El agente de Gyokees no estaba contento con Amorim (Imagen: 2025 Ben Roberts – Danehouse)

Los informes del registro de Outlet portugués afirmaron que el agente de Gyokeres, Hasan Cetinkaya, fue «herido» por el jefe del United. Además del agente del Hitman Arsenal, también es representante del ex defensor Victor Lindelof.

Después de ocho años en el club, los Red Devils decidieron no darle al ex defensor del Benfica un nuevo contrato, lo que deja como agente libre. Se entiende que Lindelof quería quedarse y luchar por su lugar, pero Amorim eligió despedirse del jugador de 31 años.

Supuestamente, esta decisión dejó a Cetinkaya «molesto». En ese momento decía: ‘La puerta está cerrada’ para un posible mudanza a Old Trafford para Gyokeres como resultado de la salida de Lindelof. Hizo poca diferencia porque quedó claro que el delantero quería el Arsenal, y United ya había gobernado por él antes de firmar a Benjamin Sesko.

Sentimientos reales expuestos

Gyokees ya ha revelado sus pensamientos honestos sobre Amorim (Imagen: 2024 Imágenes de Defodi)

Gyokeyes comenzó a reconstruir su carrera en Coventry City, pero fue bajo Amorim que realmente comenzó y se convirtió en un atacante de clase mundial. A pesar de su afecto por el jefe unido, admite que había permanecido sorprendido por su partida.

Él dijo antes: «Fue un shock. Nunca me pasó a mí ver a un gerente salir a mediados de la temporada cuando todo salió bien. Fue sorprendente, pero entiendo completamente su decisión».

Amorim también tuvo una serie de palabras honestas para Gyokees cuando se le pidió al atacante en abril. Parecía sugerir que el atacante no habría estado interesado en un traslado a United, a menos que se clasificaran para la Liga de Campeones.

El jefe de los Red Devils dijo: «No hablé con Viktor. Pero si un jugador solo quiere jugar en el Manchester United para jugar en la Liga de Campeones, entonces ese jugador no vendrá al Manchester United. Queremos jugadores que quieran estar unidos y no jugadores que solo quieran jugar ciertas competiciones».

Acceso United de Gyokers

Los comentarios anteriores de Gyokees sugieren cómo ha sido la vida para él en Old Trafford (Imagen: 2025 Getty Images)

Amorim ha intentado dolorosamente dar su filosofía táctica sobre United en el frente y la adversidad. Aunque hubo momentos en que parecía que el jefe portugués se hizo la vida más difícil para sí mismo al aferrarse a su formación 3-4-3, Amorim se negó a renunciar al estilo de juego que le trajo éxito en Sporting.

Sin embargo, si una persona se hubiera beneficiado y disfrutado de la táctica de Amorim, era Gyokeres. En el pasado, el atacante se admitió en otra entrevista anterior.

Él dijo: «Ganamos dos campeonatos seguidos, por primera vez en 71 años. Es un logro increíble y, por supuesto, Ruben Amorim jugó un papel importante. No puedo agradecerle lo suficiente. El estilo de juego que tuvimos bajo sus órdenes fue perfecto».

Si Gyokees United hubiera elegido, los comentarios del sueco sobre el estilo de juego de su ex gerente sugirieron que habría sido un éxito en Old Trafford.