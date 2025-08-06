La próxima transferencia de Man United ‘decidió’ después de £ 70 millones Benjamin Sesko Deal hecho como nuevo ‘contacto’

Manchester United Transfer News mientras que Ruben Amorim empuja sus actividades de transferencia mientras la temporada se está acercando

El alero de RB Leipzig, Benjamin Sesko, parece convertirse en miembro del Manchester United (Imagen: Daniel Kopatsch/Getty Images)

Manchester United se está preparando para una ventana activa de transferencia de fin de verano después de que se hayan tomado su tiempo hasta ahora.

United ha estado ocupado por la ventana con tres caras nuevas por la puerta. Matheus Cunha y Bryan Mbeumo han agregado objetivos y calidad al ataque de Ruben Amorim con Diego Leon que ofrece profundidad en el ala izquierda.

Cada acuerdo ha entregado diferentes circunstancias. El acuerdo de Leon para mudarse de Paraguay a Inglaterra se completó en enero y Cunha rápidamente se convirtió en el número uno del verano.

Sin embargo, le tomó al club un mes comenzar a registrar el interés oficial en Mbeumo para anunciarlo después de semanas de negociaciones con Brentford. Ahora, con la ventana ahora en la última semana, United está ejecutando el tornillo.

Un delantero está en la parte superior de la lista de deseos de Amorim y después de perder los objetivos principales anteriores, todas las señales apuntan a Benjamin Sesko que llega por la puerta. Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que United está convencido de que el delantero prefiere un traslado a Old Trafford sobre Newcastle, que RB Leipzig ha ofrecido un mejor paquete financiero.

United ha ofrecido 75 millones de euros (£ 65.3 millones) más € 10 millones (£ 8.7 millones) en complementos, un acuerdo que vería que sus gastos exceden los £ 185 millones. En general, se ha informado que un delantero, mediocampista y portero están todas las posiciones en la agenda este verano y parece que se está investigando su próximo movimiento.

David Ornstein de Athletics ha sugerido que United ha actuado para mejorar el centro del campo de Amorim al mostrar interés en Carlos Baleba de Brighton & Hove Albion. Se dice que los Rojos se pusieron en contacto con las gaviotas a través de intermediarios para explorar las condiciones para un movimiento.

Carlos Baleba es uno de los objetivos del centro del campo en el Manchester United (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

Baleba, que ha estado en su contrato durante tres años, es uno de los jóvenes más apreciados en su posición y ha reemplazado a Moises Caicedo en el centro del campo de Brighton. Sin embargo, se ha observado que Brighton quiere mantener al Camerún a nivel internacional durante al menos un año.

Se ha especulado de África de que Brighton ha acordado que Baleba se va si el precio es considerable.

El atletismo también informa que se necesitarán ‘ventas lucrativas’ en United para toser un gran movimiento del dinero para Baleba. Se supone que el club sabrá si la situación se desarrollará en los próximos días o no.

Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho y Tyrell Malacia están disponibles para una salida este verano, mientras que el club también estaría abierto a otra partida, con Rasmus Hojlund un nombre que el club podría permitir dejar. La facturación significativa aumentaría drásticamente el presupuesto para que United se sumerja en Baleba.

