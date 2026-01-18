La prohibición del Man United sobre Kai Rooney y por qué a papá Wayne le han dicho que no lo vea jugar

Kai Rooney sigue los pasos de su padre Wayne en la academia del Manchester United

Kai Rooney expulsó a su propio padre de los terrenos del United (Imagen: Anthony Devlin/Manchester United vía Getty Images)

Kai Rooney quiere seguir los pasos de su padre Wayne Rooney en el Manchester United, a pesar de algunos reveses recientes.

El joven de 16 años está progresando en la academia y ya ha disputado dos partidos con la selección sub-18, marcando un gol. Sin embargo, el joven ha tenido que superar varios desafíos al principio de su carrera debido al alto perfil de su padre.

Wayne, ahora retirado, fue un titán del fútbol inglés, ganó muchos trofeos durante su mandato y representó a Inglaterra en varios torneos internacionales.

Estar a la altura del legado de Rooney no será tarea fácil para Kai, pero ya está dejando su huella, aunque todavía no a la misma escala que su padre.

Aquí, Noticias de la noche de Manchester Describe algunos de los obstáculos que enfrentó Kai durante su estancia en el United, incluida una prohibición inusual que involucró a su famoso padre.

Wayne Rooney descartado de Carrington

Kai tomó la decisión de prohibir a su propio padre asistir a sus partidos debido a la excesiva atención que atraía al margen. Esta no fue una restricción impuesta por el club; más bien, fue decisión del adolescente informar a su padre que no vería sus partidos ya que los fanáticos estaban más concentrados en tomar fotografías que en ver el partido.

La prohibición fue revelada por la madre de Kai, Coleen, durante su paso por Soy una celebridad… ¡Sácame de aquí! en 2024. El hombre de 39 años arrojó luz sobre las dificultades que ha enfrentado la familia debido a la fama de Wayne tanto dentro como fuera del campo.

A Wayne no se le permite ver jugar a su hijo. (Imagen: Matthew Peters/Manchester United vía Getty Images)

Ella dijo: «Creo que eso es lo que pasa con los niños, es difícil salir por el día. Kai le dijo a Wayne que no viniera más a los partidos de fútbol, ​​cuando jugaba torneos de base y esas cosas, porque siempre estaba abrumado y ni siquiera podía ver el partido.

«¿Cómo les dices a todos estos niños: ‘Vete, estoy cuidando a mi hijo?’ Los adultos son diferentes, puedes hablar con ellos, así que él simplemente dijo: ‘Oh, papá, no tiene sentido que vengas porque de todos modos ni siquiera me verás jugar’. Es triste, pero no se puede hacer nada al respecto. Al mismo tiempo, los fans te ayudan en el camino y te llevan a donde estás».

La prohibición del Man United de Kai

A pesar de ser hijo de una leyenda del United, Kai no recibe un trato preferencial por parte del club, ni siquiera cuando se trata de las reglas de larga data de la academia. El joven firmó un contrato con Puma para lucir sus botas de fútbol en 2022, cuando sólo tenía 12 años, pero se le prohibió hacerlo durante los partidos sub-16.

Hablando sobre las estrictas pautas del club en The Smith Brothers: Not A Podcast, papá Wayne dijo: “Obviamente está en Puma, pero cuando juega para el Manchester United U16 me gusta mucho que no pueda usar sus botas Puma.

Kai quiere seguir los pasos de Wayne (Imagen: Simon Stacpoole/Fuera de juego/Getty Images)

«Toda la academia tiene que usar las mismas botas. Lo hacen porque hay gente de áreas donde no pueden permitirse ciertas botas, así que creo que es muy bueno. Pero ha jugado para la sub-18 algunas veces y luego puede usar sus botas Puma. Le está yendo bien para ser honesto con él».

Que Kai reciba el mismo trato que sus compañeros de la academia es algo que Wayne aprueba, ya que proporciona una base excelente para el talento emergente antes de su eventual incursión en el fútbol de élite.

Un revés reciente por lesión descarriló la oportunidad del joven delantero de tener un mayor impacto, aunque ahora ha regresado a la acción y ha puesto su mirada en alcanzar la grandeza.

Durante una charla reciente con The Talent Hunter en Instagram, Kai fue clara sobre sus ambiciones futuras. Cuando se le preguntó dónde se ve dentro de cinco años, dijo: «Jugar en el escenario más grande entre los mejores jugadores y ganar trofeos».