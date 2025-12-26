La primera transferencia del Man United en enero ‘colapsó’ después de que Antoine Semenyo pusiera a disposición un hombre de £ 26 millones

Rubén Amorim se enfrenta a una decisión lógica sobre dónde buscar el primer fichaje invernal del Manchester United tras recibir malas noticias en la búsqueda de Antoine Semenyo

El Manchester United tiene un fichaje lógico en enero después de que se supo que Antoine Semenyo prefiere al City. (Imagen: Visionhaus/Getty Images)

Puede que el Manchester United haya sufrido un gran revés en su búsqueda de Antoine Semenyo, pero no todo tiene que ser malas noticias en enero. Y de hecho, a Rubén Amorim se le presenta una propuesta mucho más sencilla para un primer fichaje invernal.

Se ha revelado que el United no tiene varios jugadores en la lista de prioridades de Semenyo, y según se informa, el delantero estaría a favor de mudarse al Manchester City en enero. Sin embargo, un movimiento a mitad de temporada para el internacional de Ghana siempre iba a parecer complicado, ya que la cláusula de rescisión de £65 millones de Semenyo probablemente estaría fuera del rango de gastos de invierno del United.

Por menos de la mitad de esa cantidad, Amorim podría fortalecer otro departamento faltante al contratar a Conor Gallagher. El mediocampo ya era visto como un área que necesitaba fortalecerse en el verano, ya que el United no logró llenar las filas.

No aparecer entonces podría aumentar las posibilidades del United ahora, ya que Gallagher ha sido en gran medida un jugador secundario para el Atlético de Madrid esta temporada. El internacional inglés suele sustituir a Diego Simeone. Ha hecho sólo ocho aperturas de su total de 25 apariciones en lo que va de temporada, y sólo cuatro de ellas fueron en La Liga.

Cualquier posibilidad de regresar a Inglaterra podría aumentar las posibilidades de la ex estrella del Chelsea y Crystal Palace de un lugar en el equipo de Thoms Tuchel de cara a la Copa del Mundo de 2026. Y Gallagher, que ha tenido una primera temporada muy fructífera en España, ha admitido que no está contento con cómo han ido las cosas en los últimos meses.

«No estoy satisfecho», dijo a AS en noviembre. «No creo que nadie lo sea si no juega tanto como quisiera, pero seguiré trabajando muy duro para ayudar al equipo cada vez que tenga la oportunidad y espero que haya más oportunidades de jugar como titular».

Gallagher ha pasado la mayor parte de esta temporada en el banquillo del Atlético de Madrid (Imagen: Getty)

Como si no hubiera suficientes aspectos positivos de la dedicación de Gallagher a la causa, continuó demostrando el tipo de ética con la que a la mayoría de los gerentes les gustaría trabajar. Mientras que otros podrían utilizar los medios de comunicación como herramienta para efectuar una salida o echar la culpa a otros, Gallagher se negó y, de hecho, reiteró lo mucho que se estaba divirtiendo en España.

Y continuó: «Estoy muy feliz aquí. Mi objetivo es ganar títulos con el Atleti y quiero tener un papel más importante en el equipo. Y, como dije, voy a seguir trabajando lo máximo que pueda para jugar más minutos y ayudar al equipo».

En un mundo donde el United ha cometido una letanía de defectos de carácter en el mercado de fichajes, ese es el tipo de actitud que el club necesita. Sin mencionar que Gallagher complementaría un mediocampo que necesitaba aún más ayuda tras la reciente lesión del capitán Bruno Fernandes.

Es probable que un Casemiro envejecido deje el club este verano, mientras que Kobbie Mainoo difícilmente se considera una opción con Amorim. Fernandes también ha generado especulaciones después de admitir recientemente que el United no lo hizo sentir valorado cuando los clubes saudíes mostraron interés en su fichaje el verano pasado.

El experto en transferencias Fabrizio Romano sugirió en su canal de YouTube que Gallagher podría estar disponible por tan solo £ 26 millones. Esa cifra parece increíblemente modesta para un internacional inglés con 22 internacionalidades, que todavía tiene sólo 25 años y hasta el momento no ha sufrido una lesión importante en su carrera profesional.

Gallagher podría aumentar sus posibilidades de que Inglaterra sea convocada antes de la Copa del Mundo de 2026 si se muda al United. (Imagen: Catherine Ivill)

Si el United realmente está cuidando su dinero, no es imposible que el club apruebe un préstamo más rentable para Gallagher, aunque, según se informa, el Atleti se muestra inflexible sobre un acuerdo permanente si se marcha. La medida también reuniría al jugador con su ex amigo del Chelsea Mason Mount, quien está comenzando a mostrarse prometedor nuevamente después de superar sus problemas de lesiones en el United.

Para poner en contexto la supuesta valoración de transferencia de Gallagher, es prácticamente idéntica a la tarifa que United recibió por Scott McTominay hace casi 18 meses. No es ningún secreto que la tarifa parece una miseria después de que McTominay fue nombrado Jugador Más Valioso de la Serie A en su primer mandato en Napoli, y Gallagher tiene una tarea similar en un intento de demostrar que los escépticos están equivocados.

También existe la ventaja adicional de que Gallagher ocuparía un lugar en la cuota del United si llegara a Old Trafford. Y a un jugador motivado por encontrar su camino de regreso a los buenos libros de Tuchel después de haber sido eliminado de las últimas selecciones de Inglaterra no le faltarán ganas.

En resumen, el copropietario Sir Jim Ratcliffe ha tomado riesgos más imprudentes con jugadores que no se adaptaban a las necesidades del United tan bien como Gallagher, y a un costo mucho mayor. Es posible que United tenga que hacer movimientos mucho más importantes el próximo mes, pero el inconformista del Atlético cumple muchos requisitos como un acuerdo sensato para iniciar sus actividades invernales.