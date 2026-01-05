La primera compra de Luke Littler con una ganancia fiscal de £1 millón en el Campeonato Mundial de Dardos

Luke Littler se convirtió en el primer jugador en levantar el premio de £ 1 millón en el Campeonato Mundial de Dardos del PDC, y Nuke también se llevó el Trofeo Sid Waddell después de vencer a Gian van Veen en la final.

Luke Littler ganó el Campeonato Mundial PDC por segundo año consecutivo (Imagen: Getty Images)

Luke Littler celebró su victoria en el Campeonato Mundial gastando £150 en pizza. El jugador de dardos, más conocido como The Nuke, consiguió su segundo título con una contundente victoria sobre Gian van Veen, con lo que suma dos títulos consecutivos para el gran torneo.

Además de ganar el Trofeo Sid Waddell, Littler también se convirtió en el primer jugador en reclamar el premio en metálico de £ 1 millón que se ofrece. El joven campeón se había olvidado de comer antes de llegar al recinto el sábado, por lo que pidió una pizza margarita para reponer energías antes de enfrentarse a Van Veen.

Después de su triunfal victoria, Littler regresó a su alojamiento en Londres y continuó con la fiesta de la pizza, marcando su primer gasto importante desde que se embolsó la suma de siete cifras.

Littler comentó: «Estoy muy cansado. Ha estado un poco ocupado en la casa y creo que todos estaban un poco emocionados. Mi teléfono sonó, pero bueno, simplemente nos estamos relajando.

«Creo que obtuvimos alrededor de £ 150 en pizzas para todos. Todos comimos algo. Dormí unas cuatro horas», informó el Daily Record.

Desde que se unió al PDC hace dos años, Littler ha recaudado casi £3 millones y planea gastar aún más cuando viaje a Medio Oriente la próxima semana.

Luke Littler derrotó a Gian van Veen en la final del Campeonato Mundial de Dardos

Y añadió: «Es mucho dinero. Aún no tengo idea de lo que voy a hacer. Ayer dije que no puedo comprar un coche nuevo todavía. Tengo que conseguir un seguro de un año antes de poder cambiarlo. Pero sí, tal vez después de Bahrein y el Masters de Arabia Saudita para la Serie Mundial iré a Dubai por tres o cuatro noches. Así que me voy a dar un capricho en Dubai».

«Todo el mundo ha estado hablando del premio en metálico desde que entré en el torneo. Pero para mí se trataba de ir consecutivamente, algo que no se había hecho desde que Gary [Anderson] Lo logró hace diez años. Todos los ojos estaban puestos en mí. Estaba en buena forma cuando entré al torneo y por eso logré regresar dos veces».

Puede que Littler se tome un momento para saborear su triunfo, pero su ambición es tan alta como siempre y su determinación es clara. Inmediatamente después de su victoria final, habló de su ambición de igualar la extraordinaria cuenta de Phil Taylor de 16 victorias en títulos mundiales, y en su lista hay otro objetivo inspirado por ‘The Power’.

Littler agregó: «Me quedan muchos años en el deporte, eso es todo lo que siempre quise hacer y ahora que estoy en la cima quiero permanecer allí el mayor tiempo posible. Cuando me convertí en el No. 1, vi la lista del No. 1 del mundo. Obviamente Phil Taylor estuvo allí durante miles y miles de días, así que mi objetivo es tratar de romper su récord de la cantidad de días que ha sido el No. 1 del mundo.

«Veremos qué podemos lograr». El segundo título mundial de Littler no estuvo exento de drama, incluida una notable interacción con el público después de los abucheos durante sus últimos dieciséis partidos contra Rob Cross.

Lo manejó tal como manejó a todos sus competidores. Hablando de la reacción del público, dijo: «Me hizo prosperar. Me emocionó. Lo más importante era que iba a ganar, pero sí, creo que fue solo una de esas noches. Había algunos fanáticos alemanes allí, así que debieron alentar a los fanáticos británicos a comenzar a abuchear. Pero anoche todos nos unimos y hicimos el trabajo».

Hablando de la intimidación que podrían sentir sus oponentes, dijo: «Creo que es una situación similar a la de Phil Taylor hace unos años. Todos fueron derrotados antes de jugar contra él, pero son dardos, cualquier cosa puede pasar».

«Juegas para ti mismo, juegas para tus patrocinadores, juegas por X cantidad de dinero. Pero otros jugadores no deberían tener miedo. Podría subir al escenario y hacer algunas tonterías y ellos podrían venir a buscarme».

“Creo que muestra claramente la confianza que tengo al jugar en todos estos grandes escenarios durante todo el año, sabiendo que puedes ganar partidos en los escenarios más grandes de todos, simplemente regresando al mismo lugar y ganando nuevamente como lo hice anoche.

“Las camisetas más pequeñas se han convertido en algo común entre los niños en los últimos años, lo que refleja su importante influencia en el deporte.

En declaraciones a Talksport, dijo: «Obviamente todo el mundo quiere verme ganar. Tengo que jugar a los dardos, pero detrás de escena hay tanta gente con la camiseta puesta, la generación más joven está saliendo adelante».

«Muy a menudo en Ally Pally, los niños que tuvieron la oportunidad de animarme al frente del escenario también significan mucho. Eso es lo que no mucha gente ve. Pero sí, el efecto Luke Littler sigue ahí».