Bruno Fernandes del Manchester United tuvo una noche para olvidar cuando Portugal concedió el empate tardío en la clasificación para la Copa del Mundo, mientras que Cristiano Ronaldo estableció un nuevo récord.

Bruno Fernandes tuvo un partido decepcionante para Portugal contra Hungría (Imagen: Fotografía de prensa deportiva, Getty Images)

Los medios portugueses expresaron su preocupación por el estado físico de Bruno Fernandes después de que el capitán del Manchester United fuera suspendido durante el empate entre Portugal y Hungría.

Cristiano Ronaldo estableció un nuevo récord de goles en la fase de clasificación para la Copa del Mundo, pero las ambiciones de los líderes del Grupo F de clasificarse para el torneo del próximo año en Norteamérica dos partidos antes se vieron frustradas por el empate en el último suspiro de Dominik Szoboszlai del Liverpool. Ronaldo anotó dos veces para convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en las eliminatorias para la Copa del Mundo con 41 goles, superando a Carlos Ruiz de Guatemala, quien anotó 39 goles en las eliminatorias durante su carrera.

Aunque Ronaldo realizó otra actuación notable, fue una noche decepcionante para Fernandes, quien recibió una tarjeta amarilla que lo dejó fuera en el penúltimo partido de clasificación de Portugal contra Irlanda en Dublín antes de ser retirado después de 62 minutos.

Los medios portugueses no quedaron impresionados por la actuación de Fernandes Renacimiento informa que él, junto con Bernardo Silva del Manchester City, mostró signos de «fatiga física», lo que no agradará a Rubén Amorim de cara al choque del United contra el Liverpool el domingo.

Mientras tanto, a la pelota le otorgó una calificación de 6/10, afirmando que tuvo un impacto mínimo en el proceso. Señalan: «En la segunda mitad pegó en el poste una vez, pero quizás fue la única vez que logró encontrar espacio en el pasillo central. Por eso, a menudo apareció cerca de la línea, especialmente por la izquierda, pero sin ganar ninguna influencia».

Fernandes fue amonestado contra Irlanda y Hungría, lo que le deja fuera del próximo partido de clasificación de Portugal. (Imagen: PA)

El resto del equipo recibió valoraciones que oscilaron entre cinco y siete, a excepción de Ronaldo, que obtuvo 8/10. Fernandes sintió que Portugal era culpable de dejar que el partido se prolongara demasiado después de su partida.

Después del partido, dijo: «En los últimos treinta minutos nos metimos en su juego, un juego de transición, y abrimos mucho el campo. Controlamos bien el juego, los contuvimos y creamos oportunidades. De repente empezamos ese juego de transición, que no aprovechamos».

«Nuestro punto fuerte es la posesión del balón y hacer retroceder a los equipos. Incluso si es difícil encontrar el gol, como contra Irlanda [Portugal won 1-0 with a late winner]Siempre es mejor tener el balón y crear nuestras propias ocasiones que abrir el campo y hacer un juego de transiciones de ataque, que al final les salió bien.

«Hungría es muy fuerte en términos de jugadas a balón parado, transiciones y segundos balones. Con espacio puede crear peligro, y eso es lo que pasó. También debemos darle crédito a lo que hicieron».

Cristiano Ronaldo estableció un nuevo récord de goles en la clasificación para el Mundial (Imagen: Luis Loureiro/Eurasia Sport Images/Getty Images)

A pesar del decepcionante resultado, conseguir la clasificación debería ser fácil para Portugal, que mantiene una ventaja de cinco puntos sobre Hungría, segunda clasificada, a falta de dos partidos.

Fernandes añadió: “Si vamos al Mundial seguiremos siendo favoritos, al igual que todos los equipos que estarán allí, porque todos tendrán la oportunidad de ganar el Mundial, independientemente de su nivel de fama.

«Nuestro objetivo es clasificarnos primero y luego pensaremos en el Mundial. Pero eso no afecta lo que podemos hacer como equipo. Cada partido sirve como una experiencia de aprendizaje para el siguiente, ya sea que se gane o se pierda.

«Jugamos contra un equipo con un bloque muy bajo y era difícil encontrar espacios para rematar. Pero pudimos ganar el partido y tenemos que hacerlo de nuevo para llegar al Mundial».

