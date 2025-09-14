La prensa italiana responde a Rasmus Hojlund -Debut después de la salida del hombre United – ‘inmediatamente claro’

The Last Manchester United News como el delantero danés regresó este verano a la Serie A después de un breve encantamiento con Atalanta en 2022

Rasmus Hojlund durante su debut para Napoli en la Serie A (Imagen: Getty Images)

Rasmus Hojlund no duró mucho para impresionar a los partidarios de Napoli durante su Backkeer de la Serie A -3, después de un préstamo del Manchester United.

El delantero danés fue mencionado en el XI inicial de Napoli mientras derrotaron a Fiorentina 3-1. La ex estrella de Manchester City, Kevin de Bruyne, anotó el primer partido del lugar antes de que Hojlund duplicara la ventaja de Napoli más allá de David de Gea.

«Estoy muy contento con el objetivo», dijo Hojlund a Sky Sports Italy después del juego. «Hoy ganamos una competencia importante, y estoy muy feliz de haber obtenido y es parte de este increíble equipo».

Hojlund impresionó a la prensa italiana y las noticias de la noche de Manchester han examinado más de cerca lo que se dijo sobre el joven de 22 años.

Periódico Gazzetta Dello Sport escribió: «Antonio Conte inmediatamente introdujo a Hojlund y se unió a los debutantes Milinkovic-Savic (Meret fue marginado por fatiga) y Beukema, quien reemplazó al Rrahmani herido. Las cualidades del dane estaban inmediatamente claras: protección de la pelota, atacantes y movimiento constante para crear espacio.

«Fiorentina was struggling to find their feet, and the Azzurri-Middenveld was a whirlwind that got the pressure of the viola out of hand: in the 14th minute, Dodo, Dodo made a check wrong, Spinazzola took the role of Finisher and found a passage of the beam, the beam of the beam, the beam of the beam, the beam of the beam, the beam of the beam, which showed the beam, the Viga del haz, el haz de la viga, el haz en el haz, como la viga, como la viga, como la viga.

«Napoli se había acercado previamente a la anotación de De Bruyne, después de un buen intercambio en la caja con Hojlund: pero un excelente De Gea mantuvo viva a Fiorentina».

Mientras tanto, Corriere Dello Sport AGD: «Pep Guardiola ha sido advertido. Este Napoli no le teme a nadie. La estrella de la ventana de transferencia es, por supuesto, Hojlund, quien ya mostró anoche cómo puede transformar el ataque con su velocidad, ingenio y agresión.

«Conte podrá explorar muchas opciones diferentes, tal vez transferir de un mediocampo a un tridente súper ofensivo como el NHLS (Neres, Hojlund y Lang). Parece absurdo decir esto después del juego en Florencia, pero este equipo de Napoli todavía tiene mucho espacio para mejorar».

Por el otro, Euro Sport Italia Hojlund dio un siete por su actuación. «Excelente trabajo como delantero, lleva al equipo hacia adelante y empuja efectivamente, lo que da [Marin] Pongracic un dolor de cabeza «, léelo.

«Es un final genial para que el GEA traiga el puntaje a 2-0 después de un buen movimiento y hace su debut como titular».

Hojlund dejó United el día de la fecha límite de transferencia y se unió a Napoli en un préstamo estacional que incluye la obligación de hacer que la mudanza sea permanente el próximo verano.

Los costos de transferencia de £ 38 millones solo se activan si los campeones de la Serie A cumplen ciertas condiciones.

—

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.