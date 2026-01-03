La Premier League se pospuso debido a que los partidos de Man United y Man City se vieron afectados por advertencias de nieve en Gran Bretaña.

Mientras una ola de frío envuelve a Inglaterra y Gales, varios partidos de EFL y fuera de la liga han sido cancelados debido a advertencias de nieve y hielo.

Se han emitido varias alertas meteorológicas en todo el país.

Si bien los aplazamientos de partidos de la Premier League debido a las condiciones climáticas han sido poco frecuentes en las últimas temporadas, el organismo rector del fútbol tiene un conjunto específico de reglas y regulaciones que los clubes deben cumplir. El clima severo durante las últimas 24 horas ha afectado varios partidos de EFL y fuera de la liga, y la Oficina Meteorológica del Reino Unido emitió una advertencia meteorológica amarilla por nieve y hielo.

Sin embargo, hasta el momento no se ha pospuesto ningún partido de la máxima categoría antes de la visita del Manchester United al Leeds United y el choque entre el Manchester City y el Chelsea.

Sin embargo, si el clima representa un riesgo, los clubes deben seguir procedimientos estrictos, incluido el contacto con los árbitros de los partidos y la realización de inspecciones tempranas de las canchas. Es trabajo del árbitro del partido determinar si un campo es seguro y adecuado para jugar.

Los dos factores más importantes que un árbitro debe tener en cuenta durante una inspección del campo son la seguridad del jugador y la calidad del espectáculo para los aficionados. El árbitro debe evaluar si las condiciones de juego representan una amenaza para la seguridad de los jugadores y si las condiciones podrían perjudicar el disfrute de los espectadores.

Si hay incluso un indicio de que el clima puede afectar negativamente a un partido, se recomienda a los clubes que informen al árbitro del partido de las condiciones potencialmente malas al menos 48 horas antes del inicio. En la Premier League, se lleva a cabo una inspección temprana del campo el día del partido para minimizar las molestias a los aficionados que viajan y evitar viajes innecesarios.

LEER MÁS : Man United recibe una actualización clara sobre la transferencia de Carlos Baleba mientras se avecina la decisión de Wharton y AndersonLEER MÁS : ‘Quiero jugar’: Nathan Ake proporciona información actualizada sobre la transferencia sobre el futuro del Man City

El árbitro consultará inicialmente con el jefe de personal de campo del club local, ya que podrán entender mejor cómo responde el campo en condiciones invernales y si el campo corre riesgo de deterioro.

Luego, el árbitro llevará a cabo una inspección del campo con sus botas de partido, examinando exhaustivamente la superficie de juego utilizando un balón de partido, examinando todas las áreas posibles para ver si la superficie se comporta como se espera.

Si hay alguna inquietud sobre el terreno de juego, el árbitro hablará con el personal de tierra para determinar si hay una solución al problema.

Sin embargo, no siempre es posible predecir las condiciones climáticas o la temperatura durante un partido, por lo que es posible que un árbitro tenga que suspender el partido a la mitad. Si el tiempo durante un partido empeora hasta tal punto que el árbitro ya no puede garantizar la seguridad de los jugadores o está preocupado por la calidad del partido, lo comentará con el Match Manager de la Premier League.

Luego se comunicarán directamente con el Centro de Partidos de la Premier League, que informará a los aficionados inmediatamente a través de los canales digitales de la Premier League y anuncios de las principales emisoras.

También hay escenarios en los que un partido puede ser abandonado por razones completamente ajenas al control del árbitro. Es común que el responsable de seguridad de un lugar se preocupe por garantizar el bienestar de los aficionados en el estadio, o que el grupo asesor de seguridad considere peligrosas las condiciones alrededor o cerca del terreno de juego según las indicaciones de la policía.

Un ejemplo reciente de esto fue la cancelación del derbi de Merseyside entre Everton y Liverpool el 7 de diciembre de 2024. Un comunicado del Everton decía: “Tras una reunión del Grupo Asesor de Seguridad en Goodison Park, a la que asistieron funcionarios de ambos clubes, así como representantes de la policía de Merseyside y el Ayuntamiento de Liverpool esta mañana, se decidió que, debido al riesgo para la seguridad en el área local por fuertes ráfagas de viento, una advertencia ámbar de fuertes vientos permanecerá en vigor hasta el domingo a las 6 El partido de hoy debe posponerse por razones de seguridad».

Cancelar un partido nunca es una decisión que se toma a la ligera y suele ser la última opción.