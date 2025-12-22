La postura del Manchester United sobre el acuerdo de transferencia de enero en medio de la crisis de lesiones

La Roma quiere fichar a Joshua Zirkzee en la ventana de transferencia de enero, pero es poco probable que Man Utd apruebe un acuerdo en los primeros días del nuevo año.

La Roma quiere fichar a Joshua Zirkzee el próximo mes

Es poco probable que el Manchester United apruebe un movimiento para Joshua Zirkzee en enero hasta que la crisis de lesiones haya disminuido o los jugadores clave hayan regresado de la Copa Africana de Naciones. La Roma está ansiosa por fichar al atacante el próximo mes mientras Gian Piero Gasperini busca fortalecer sus opciones de ataque.

No se cree que un acuerdo esté tan avanzado como sugieren los informes en Italia de las últimas 24 horas, pero los gigantes de la Serie A están ansiosos por fichar a Zirkzee durante el período en el que exploran un préstamo o un acuerdo permanente. Incluso si se acelerara un movimiento, el United se muestra reacio a perder una opción de ataque en un momento en el que sus recursos son tan limitados. Zirkzee entró en el banquillo durante los últimos diecisiete minutos contra el Aston Villa el domingo.

El United perdió a Kobbie Mainoo por una lesión en la pantorrilla en el entrenamiento del sábado y vio a Bruno Fernandes retirarse cojeando en el descanso en Villa Park. Ambos jugadores se perderán el partido del Boxing Day contra Newcastle y, aunque hay esperanzas de que Mainoo esté listo para el partido contra los Wolves, Ruben Amorim espera que Fernandes se pierda algunos partidos.

Eso es un duro golpe cuando ya no tiene opciones de ataque con Amad y Bryan Mbeumo, quienes están fuera con Costa de Marfil y Camerún en la Copa Africana de Naciones (AFCON). Significa que las únicas opciones de ataque reales disponibles para Amorim son Zirkzee, Mason Mount, Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

Las ausencias de Amad y Mbeumo dependerán de hasta dónde lleguen sus países en la AFCON, pero ambos están entre los favoritos, ya que el último fin de semana del torneo se jugará el 17 y 18 de enero. Amorim proporcionará una actualización sobre el estado físico de Fernandes durante su conferencia de prensa en Nochebuena para anticipar el choque con Newcastle.

El United está trabajando en un fichaje ofensivo en enero mientras contempla un movimiento por Antoine Semenyo. El delantero del Bournemouth tiene una cláusula de rescisión de £65 millones en su contrato, pero el United se enfrenta a la competencia del Manchester City y el Liverpool por el jugador de 25 años.

Esa cláusula sólo está activa en las primeras semanas del período, por lo que cualquier acuerdo podría concretarse rápidamente. Si el United consigue a Semenyo, también podría abrir la posibilidad de que Zirkzee se una a la Roma a continuación.

Zirkzee, de 24 años, ha luchado por causar un impacto en Old Trafford desde que se mudó del Bolonia por £ 36,5 millones en julio de 2024, anotando solo ocho goles y tres asistencias en 60 apariciones para el club y solo 17 apariciones en la Premier League.