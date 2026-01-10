La postura de Wayne Rooney es clara después de que Man United prohibiera a su hijo Kai, de 16 años, hacer una cosa

Wayne Rooney explicó por qué a su hijo Kai no le permitieron hacer nada con la sub-16 del Manchester United

Kai Rooney juega en las categorías sub16 y sub18 del Manchester United. (Imagen: Getty Images)

Wayne Rooney ha revelado por qué a su hijo Kai no se le permitió usar las botas de fútbol patrocinadas por el Manchester United.

Kai, de 16 años, sigue los pasos legendarios de su padre y ha sido parte de la academia juvenil del United desde los 11 años. Su apellido tiene un peso enorme dado el estatus de Wayne como goleador récord del United con 253 goles en 559 apariciones, junto con cinco títulos de la Premier League y un trofeo de la Liga de Campeones durante sus 13 años en Old Trafford.

El joven zurdo muestra potencial dentro de la cantera y se desempeña como atacante como lo hacía su padre en su época como jugador. Kai, cuyo desarrollo ha atraído mucha atención tanto de los fanáticos como de los medios, ya firmó un acuerdo comercial y firmó un acuerdo de patrocinio de calzado con Puma, que solo cumplió 12 años en 2022.

Sin embargo, Wayne explicó recientemente que su hijo no recibe ningún privilegio especial dentro del sistema de United Academy. Reveló que a Kai no se le permite usar sus botas Puma para la selección U16 debido a la política del club.

Wayne dijo en The Smith Brothers: Not A Podcast: “Obviamente está en Puma, pero cuando juega para el Manchester United U16 me gusta mucho que no pueda usar sus botas Puma.

El padre de Kai es la leyenda del Manchester United Wayne Rooney (Imagen: Getty Images)

«Toda la academia tiene que usar las mismas botas. Lo hacen porque hay gente de zonas donde no pueden permitirse ciertas botas, así que creo que es algo muy bueno».

«Pero ha jugado algunas veces con la selección sub-18 y luego puede usar sus botas Puma. Para ser honesto, le está yendo bien».

Kai comenzó a jugar para la sub-18 del United esta temporada a la edad de 15 años, unos meses antes de su cumpleaños en noviembre. Hizo su primera aparición como suplente en la victoria por 1-0 contra el equipo masculino de su padre, el Everton, en Finch Farm en agosto.

El adolescente no puede calzar sus botas Puma en algunos partidos (Imagen: Getty Images)

En el siguiente partido salió del banquillo para marcar el gol final de una dominante victoria por 5-0 sobre el Middlesbrough en Carrington. Desafortunadamente, sufrió una lesión en las primeras semanas de la temporada y acaba de regresar a la acción, marcando su regreso con un gol.

Wayne tiene otros tres hijos con su esposa Coleen: Klay, Kit y Cass. Al igual que su hermano mayor, Klay también forma parte de la academia juvenil del United, mientras que Cass juega en la academia juvenil del Everton, al igual que lo hizo Wayne durante sus primeros años. Su tercer hijo, Kit, ya ha decidido dejar el fútbol.

Kai sigue centrado en llegar a la cima del fútbol, ​​pero recientemente le dijo a The Talent Hunter en Instagram dónde espera estar dentro de cinco años. Dijo: «Jugar en el escenario más grande entre los mejores jugadores y ganar trofeos».