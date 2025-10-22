La postura de transferencia del Man United como equipo de la Premier League ignora la posición del Club

El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee está abierto a una transferencia en enero, mientras que el West Ham United está en la carrera por fichar al internacional holandés.

Joshua Zirkzee quiere dejar el United (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

Según los informes, Joshua Zirkzee, del Manchester United, está considerando mudarse en enero después de pasar la mayor parte de la temporada en el banquillo.

Se cree que el West Ham está preparando una oferta de cesión por el delantero holandés, que fue fichado por el United antes de la temporada pasada.

Zirkzee ha disputado sólo cuatro partidos esta temporada con el entrenador Ruben Amorim y aún no ha sido titular en ningún partido.

El delantero holandés ha jugado sólo 82 minutos de fútbol esta temporada, habiendo bajado el orden jerárquico tras las llegadas de Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha en la ventana de fichajes.

A pesar de esto, el United se muestra reacio a dejar ir a Zirkzee, pero eso no disuadirá inmediatamente al West Ham, según The i Paper. Se dice que el exjugador del Bolonia está explorando sus opciones antes de la ventana de transferencias de invierno.

El equipo de la Premier League podría enfrentarse a la competencia de Italia por Zirkzee, con Napoli y Juventus previamente vinculados, y se informa que la Roma también está interesada.

Joshua Zirkzee del Manchester United (Imagen: Ash Donelon/Manchester United vía Getty Images)

Los informes también sugieren que el técnico del West Ham, Nuno Espirito Santo, preferiría un portero para ayudar a su equipo a evitar el descenso, alguien que se parezca más a Chris Wood que a Zirkzee.

A principios de esta temporada, el técnico del United, Amorim, reconoció la frustración de jugadores como Zirkzee y Kobbie Mainoo. El técnico portugués cree que las especulaciones sobre traspasos son una parte esencial de la vida en Old Trafford.

«Lo entiendo, pero son nuestros jugadores y necesitamos que todos hagan una buena temporada», dijo. «También sé que en nuestro club hay mucho ruido.

Kobbie Mainoo está interesado en un préstamo (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

«Los jugadores no juegan. Quieren jugar y hay un Mundial. Hay agentes que escuchan a los jugadores y hablan todo el tiempo».

Amorim ha hablado con más detalle de la situación de Mainoo. Al mediocampista también le ha resultado difícil conseguir tiempo de juego después de que se bloqueara una cesión en el verano.

«No, como muchos muchachos, quiere jugar más. No tuve una conversación con él antes de que se cerrara la ventana, sí lo hice esta semana», reveló Amorim.

«Porque no quiero que Kobbie Mainoo piense que tuve una conversación con él sólo para abrazarlo. No quiero ese sentimiento.

«Creo mucho en Kobbie, pero algunos de ustedes piensan que Kobbie Mainoo ya está terminado (el artículo terminado). Creo que puede hacerlo mucho mejor, puede mejorar mucho.

«Creo que para algunos muchachos es suficiente (su talento), pero para él no es suficiente. Tal vez no sea justo, pero creo que estoy ayudando a Kobbie Mainoo, y eso es todo. Tendrá oportunidades como los demás muchachos».