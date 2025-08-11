La postura de transferencia de Savinho de Man City después de que Tottenham habla sobre el acuerdo

Tottenham ha abordado el Manchester City sobre un posible movimiento para el atacante brasileño Savinho.

Salvaje

Manchester City ha tenido conversaciones con Tottenham después de haber sido abordado con un acuerdo para Savinho. El jugador de ala brasileña solo llegó a los Blues la temporada pasada, pero podría volver a moverse con las espuelas interesadas.

City no quiere dejar ir a Savinho, después de haberlo firmado la temporada pasada del club del Grupo Football Troyes por un primer acuerdo que podría aumentar a £ 33 millones. Pep Guardiola lo arrojó directamente al primer equipo y elogió regularmente por Pep Guardiola por adaptarse al costado, aunque le dijeron que había espacio para mejorar con su producto final.

Hubo signos de progreso en la Copa Mundial y Savinho vino con una asistencia para Tijjani Reijnders en la victoria 3-0 sobre Palermo el sábado en la última temporada anterior de la ciudad. Sin embargo, Tottenham pudo asegurarse de que fuera el último partido del jugador de 21 años para el club si pueden cerrar un acuerdo.

A pesar de la reticencia de la ciudad a vender, Guardiola no quiere mantener a los jugadores desafortunados y generalmente ha hablado más sobre el equipo que necesita ser talado. Si Savinho quiere impulsar un movimiento, el club no se interpone en el camino.

Sin embargo, requerirán una tarifa considerable para un jugador que todavía tiene un gran potencial y fue una de las estrellas de La Liga hace dos años. Se necesitan más de £ 50 millones antes de que la ciudad haya considerado un acuerdo con rastros u otros clubes interesados.

Guardiola repitió el fin de semana que los Blues probablemente no hacen nuevas sesiones de firma en las últimas semanas de la ventana con el enfoque en el gasto.

«Muchos jugadores tienen que irse. Nuevos jugadores, no lo creo», dijo.

«Necesitamos un poco menos. No me gustan (muchos) jugadores. Una razón por la que enviamos a Vorror Reis a Girona es para eso.

«Amo a Vitor y él tiene un futuro increíble, pero no quiero que se quede en casa todos los fines de semana. La ventana de transferencia va mucho y muchas cosas sucederán.

«Veremos qué sucede y cómo lo tratamos. Lo trataremos lo mejor posible».

Compatación – Man City Guía de pre -temporada 2025/26 La cuenta regresiva está en camino a la campaña de la Premier League de 2025/26, y nuestra guía para la temporada es la forma ideal de prepararse para la acción que ocurre. ¡Además de un análisis y opinión en profundidad sobre su club, pusimos el foco en cada equipo que lucha por la gloria superior o simplemente sobrevive en la competencia más dura del mundo! También una guía completa para luminarias, para que no te pierdas un juego en el que será una temporada emocionante. Compra tu copia ahora

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Para recibir las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de mirar nuestro podcast de Talking City. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.