La postura de transferencia de portero de Man United dejó en claro en medio de Jadon Sancho -Update

Las últimas noticias y chismes de transferencia del Manchester United incluyen actualizaciones sobre Senne Lammens y Jadon Sancho

Man United trabaja este verano en la venta de Jadon Sancho (Imagen: Getty Images)

Manchester United solo tiene dos semanas para completar otros acuerdos en la ventana de transferencia de verano.

Este verano, el Quad de Ruben Amorim fue reforzado por las sesiones de firma de Diego Leon, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Su temporada de la Premier League comenzó con una estrecha derrota de 1-0 en casa contra el Arsenal, en la que la primera mitad de Riccardo Calafiori demostró ser decisiva.

Sesko jugó los últimos 25 minutos e hizo su debut en la Premier League después de que defendió a Mason Mount. Si bien se adapta a su nuevo entorno, existe la esperanza de que pueda ofrecer los objetivos que United necesita tanto.

Fuera del campo, aún pueden ocurrir cambios con respecto a la partida y la llegada de los jugadores.

Dicho esto, han visto los titulares más nuevos de Old Trafford dentro y alrededor.

Cordero de mostaza NUEVO

Fabrizio Romano afirma que «nada está en manos» en el objetivo del portero para United, a pesar de admirar al portero de Royal Antwerp Lammens.

En su canal de YouTube, Romano dijo: «La situación con Emi Martínez se ha quedado completamente en silencio. Pero un guardián que todavía les gusta y que aún vigilan es Senne Lammens, el portero de Royal Amwerp.

«Muy talentoso Keeper, Belgian y United lo han estado observando durante mucho tiempo. Le conté sobre este interés en julio y a principios de agosto. Este interés permanecerá y decidió como United desde ahora hasta el final de la ventana para invertir en un portero: Lammens es el portero que les gusta.

«Entonces puede ser una posibilidad. [Gianluigi] Donnarumma, son conscientes de la situación, pero Man City está en conversaciones concretas para firmarlo. Así que esta es actualmente la situación para Man United, pero aún así, nada a partir de ahora. «

Dicen deportes: todavía hay tiempo para que el club firme a un nuevo portero en esta ventana de transferencia, especialmente después de la actuación de Altay Bayindir contra el Arsenal. Aunque no falló por completo, debería haberlo hecho mejor para limpiar la pelota de los jugadores del Arsenal en el cuadro. La decisión de Amorim de abandonar Andre Onana podría sugerir que el gerente portugués no está completamente convencido por sus actuaciones en la capacitación, por lo que la puerta permanece abierta para una nueva firma potencial entre los puestos.

Jadon Sancho -Update

Sky Italia informa que como Roma ha tenido conversaciones positivas con los Rojos con respecto a Sancho.

Mientras tanto, Corriere Dello Sport ofrece una perspectiva diferente y afirma que Sancho toma ‘unos días más’ más ‘para decidir su futuro. El informe agrega que el gerente de Roma, Gian Piero Gasperini, habló con el joven de 25 años y describió cómo podría convertirse en una parte importante del equipo y replicar la forma que mostró durante sus años pico en Borussia Dortmund.

También se observa que se ha alcanzado un acuerdo entre United y Roma para un primer préstamo, con la opción de comprar a € 25 millones (£ 22 millones).

Dicen deportes: con suerte, esta situación se resolverá en los próximos días. Con la ventana de transferencia que está cerrada en solo dos semanas, el reloj funciona para completar la venta antes de la fecha límite. Para Sancho, un nuevo comienzo podría ofrecer la oportunidad de recalcular su carrera, pero eso puede requerir que tome una reducción salarial. Dada la posibilidad de jugar regularmente y reconstruir su reputación, tal decisión, debería ser obvia.

