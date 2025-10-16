La ‘postura’ de Roy Keane sobre volver a tomar el mando tras la insinuación de la leyenda del Man United

La leyenda del Manchester United, Roy Keane, no ha sido entrenador en jefe desde 2011, cuando dejó Ipswich Town, pero se le ha vinculado repetidamente con un regreso al banquillo.

El técnico de 73 años trabajó junto al excentrocampista del United durante su etapa al frente de la selección nacional de la República de Irlanda, aunque ambos dejaron ese puesto en 2018.

La pareja se reuniría en el City Ground en 2019 para un breve período a cargo de Nottingham Forest, pero ninguno ha asumido un rol de entrenador desde entonces.

Ambos exprofesionales han trabajado como expertos en medios de comunicación en los últimos años, aunque Keane estuvo estrechamente vinculado con el puesto directivo vacante en Sunderland en 2022, antes del nombramiento de Alex Neil.

Aunque Keane no ha descartado por completo volver a la dirección, el hombre de 54 años parece contento con su papel de experto, apareciendo en pantallas de televisión y podcasts.

Keane reveló recientemente que antes del nombramiento de Heimir Hallgrimsson, la FAI lo había entrevistado sobre la posibilidad de asumir el puesto más alto en la República de Irlanda.

«Lo dudaría mucho», dijo O’Neill a OLBG cuando se le preguntó si Keane se convertiría en el próximo entrenador de la República de Irlanda. “Pero ahora que estoy creciendo y él está pasando un buen momento en la vida, parece que ya está haciendo un esfuerzo para trabajar y conseguir anuncios en la televisión y cosas así aquí.

«Así que estoy bastante seguro de que probablemente no esté pensando en convertirse en gerente. Pero si lo hizo y me pidió que lo acompañara como asistente, ya sabes, sólo para fumar un cigarrillo… o como jefe de exploradores para él que vive en el sur de Italia.

‘Sí, lo aceptaré. Lo tomaré todo el día.

Keane ha hablado de una posible mudanza al extranjero en los próximos años. «Creo que me mudaré al extranjero en los próximos años… para lanzarlo allí», le dijo al trío de Overlap Jamie Carragher, Ian Wright y Gary Neville en el episodio On Tour en Turín. Cuando se le preguntó si tenía algo en mente, Keane respondió: «¿Sabes qué? ¿Suiza tal vez? Suiza es hermosa».

