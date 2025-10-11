La postura de Harry Maguire sobre la transferencia del Man United como se esperaba en Arabia Saudita

El experimentado defensa del Manchester United termina contrato al final de la temporada y se ha convertido en el objetivo de los clubes con mucho dinero de Arabia Saudita, que podrían ofrecerle acuerdos por valor de alrededor de £500.000 a la semana.

Harry Maguire está dispuesto a quedarse si el United le hace una oferta decente (Imagen: AP)

Harry Maguire está dispuesto a rechazar grandes ofertas de contrato de Arabia Saudita si el Manchester United le ofrece un nuevo contrato.

El internacional inglés Maguire termina contrato en Old Trafford en junio y se ha convertido en un objetivo para los clubes saudíes Al-Nassr y Al-Ettifaq. Un cambio al primero lo pondría en contacto con su excompañero del United, Cristiano Ronaldo.

Maguire, que cumplirá 33 años en marzo, tiene libertad para iniciar conversaciones con posibles nuevos clubes en enero. Y mudarse a Arabia Saudita podría generarle un trato por valor de alrededor de £500.000 a la semana. Dado que este será probablemente el último movimiento lucrativo de su carrera, dicha oferta no está exenta de tentaciones.

Pero el United está considerando darle una extensión de contrato al defensa. Las discusiones tendrán lugar en las próximas semanas.

Sin embargo, Maguire, que fue despiadadamente abandonado y despojado de la capitanía del United por el exjefe Erik ten Hag, querrá garantías de que el trato es bueno para él.

LEER MÁS : El último miembro del ‘Bomb Squad’ del Man United finalmente puede abandonar el terreno de transferenciaLEER MÁS : «Rechacé al Manchester United dos veces antes de descender, pero no me arrepiento»

Maguire tiene 68 partidos internacionales con Inglaterra y espera ser parte del equipo de Thomas Tuchel para la próxima Copa del Mundo, aunque enfrenta una batalla cuesta arriba después de haber quedado fuera del equipo actual.

Sabe que unirse a la Pro-League saudita perjudicaría sus posibilidades de extender su carrera en Inglaterra, esté Tuchel a cargo o no.

Pero mientras promete su futuro al United, quiere asegurarse de seguir siendo una parte integral de los planes del club, sea quien sea el entrenador.

En un mundo ideal, Maguire estaría preparado para terminar el resto de su carrera en Old Trafford. Pero como ésta es la última gran decisión de su carrera, las condiciones tienen que ser las adecuadas.

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News nos esforzamos por brindarle la mejor cobertura y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para obtener las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify Y Pódcast de Appley también puedes mirar YouTube.