La posición de Marcus Rashford sobre la expiración de la cláusula de transferencia del Barcelona tras la intervención de Hansi Flick

La postura de Marcus Rashford sobre su futuro en el Manchester United se ha vuelto más clara tras su cesión en el Barcelona

El futuro de Marcus Rashford en el Manchester United sigue siendo incierto (Imagen: Richard Pelham/Getty Images)

Según los informes, Marcus Rashford está interesado en seguir siendo jugador del Barcelona, ​​a pesar de que una transferencia permanente del Manchester United ya no parece estar en las cartas. Rashford se unió cedido a los gigantes de La Liga la temporada pasada después de expresar previamente su deseo de dejar Old Trafford.

El internacional inglés disfrutó de una temporada impresionante en España, anotando 14 goles y brindando 14 asistencias durante su cesión en el Camp Nou.

Esta forma ha llevado al jugador de 28 años a ser incluido en el equipo de Inglaterra para la Copa del Mundo de este verano, pero Rashford ahora enfrenta un futuro incierto antes de la ventana de transferencias de verano.

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El Barcelona tenía la opción de fichar a Rashford de forma permanente por £26 millones, pero los gigantes de La Liga han decidido no activar esa cláusula, dejando el futuro del delantero en el aire.

Ha habido sugerencias de que el Barcelona aún podría buscar fichar a Rashford en otro préstamo, y ahora ha habido una nueva actualización sobre el futuro del delantero.

La publicación española Marca ha afirmado que Rashford está totalmente comprometido con regresar a Barcelona para la próxima temporada, a pesar de que el club de La Liga optó por no ficharlo de forma permanente.

El informe afirma que Rashford todavía está comprometido a regresar al Camp Nou la próxima temporada y ha recibido la confianza del técnico Hansi Flick de que se podría organizar un nuevo movimiento.

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Se ha informado que Rashford cree que aún puede completar otro movimiento a Barcelona, ​​ya sea con un nuevo préstamo o con una nueva tarifa de transferencia acordada con el United.

Las posibilidades de Rashford de mudarse a Barcelona sufrieron un duro golpe después de que el club español fichara a Anthony Gordon procedente del Newcastle por alrededor de £69 millones.

Informes separados durante el fin de semana afirmaron que Rashford aún podría estar en el primer equipo del United la próxima temporada, con sugerencias de que el delantero ha explorado la posibilidad con varios jugadores.

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También se dice que el técnico del United, Michael Carrick, estuvo en contacto regular con Rashford, y no se descarta la posibilidad de un regreso al equipo de Old Trafford.

Carrick ha hablado anteriormente sobre la posibilidad de que Rashford regrese al primer equipo del United, y el técnico del United no descartó la idea.

«Simplemente creo que se deben tomar decisiones a tiempo sobre ciertas cosas y obviamente Marcus está en esa situación», dijo Carrick en abril.

«Pero no se ha decidido nada en este momento. Y lo será, porque tiene que suceder en algún momento. Pero en este momento no hay nada que decir».