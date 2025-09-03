La posición alternativa de la Premier League de Man United es imposible para Ruben Amorim ignorar

Manchester United ya no puede hacer para mejorar su equipo, por lo que Ruben Amorim tiene que trabajar con lo que tiene hasta la ventana de transferencia de enero

Manchester United -Manager Ruben Amorim (Imagen: Oli Scarff/AFP a través de Getty Images)

El día de la fecha límite de transferencia del Manchester United es y desapareció y, no es sorprendente, estaba ocupado en Carrington para Ruben Amorim.

En su mayor parte, la compañía vio gastos dominando el orden del día. Antony, Jadon Sancho y Rasmus Hojlund se fueron, mientras que la arquera belga Senne Lammens se unió a Royal Amwerp.

Aquellos que esperaban en un centrocampista permanecieron decepcionados, pero la capacidad de mantener a Kobbie Mainoo fue positiva. En realidad, muy poco ha cambiado en términos del personal que tiene amorim a su disposición en comparación con lo que parecía en casa a Burnley o, de hecho, contra el Arsenal el día de apertura.

Es por eso que a los fanáticos del United les gustaría ver si este grupo tiene jugadores lo que se necesita para hacer la esquina más allá del descanso internacional. Solo hasta el décimo partido significa que la tabla de la Premier League para cualquiera que ahora esté considerando tres puntos, un equipo en la zona de descenso ahora podría impulsar la batalla por Europa y viceversa.

Sin embargo, las conclusiones se pueden sacar de tablas alternativas de la Premier League, como la clasificación XG. Si los fanáticos del United echara un vistazo a las estadísticas compiladas por OPTA, verían su lado con Chelsea, Brighton y Hove Albion y Manchester City, los cuatro primeros.

Instintivo es fácil ver esto como una razón para el optimismo en el campamento Unido. Las estadísticas muestran que los Rojos deberían tener un marcador de 6.78 goles en su apertura de tres partidos de la Premier League y está claro que no hay escasez de oportunidades creadas por el lado de Amorim que complacerá al entrenador en jefe.

Pero profundice en estas figuras y hay preocupaciones. Solo Brighton (-3.21) ha logrado anotar menos goles que su recuento esperado en comparación con United (-2.78).

Esto indica que después de otra revisión de su ataque, todavía hay preocupaciones sobre su capacidad para invadir la defensa de la oposición y cambiar las oportunidades en los objetivos. Ahora, con toda honestidad, Benjamin Sesko tiene que tener un comienzo completo en la línea delantera para United en la Premier League y todavía es temprano porque estos nuevos equipos de apariencia quieren gelificar.

Sin embargo, las cosas no son fáciles para United después del descanso internacional. City y Chelsea son los siguientes para los Rojos antes de que se enfrenten a Brentford y Sunderland para completar la próxima ráfaga de luminarias entre descansos.

Esta es una llamada de Wake -Up para Amorim tan temprano en la temporada y no puede ignorarlo. Los Strikers of United deben ser más implacables para el objetivo y simplemente no pueden ir a otra campaña que está luchando por encontrar el fondo de la red.

Si lo hacen, el gerente portugués es un tiempo prestado en Old Trafford.

