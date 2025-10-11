La pesadilla noruega de la estrella del Man City, Erling Haaland, tras fallar un doble penalti

Erling Haaland falló dos penales para Noruega en el partido de clasificación para el Mundial contra Israel el sábado, pero luego se redimió en el campo.

Erling Haaland tuvo un comienzo desafortunado para Noruega contra Israel (Imagen: Getty Images)

El delantero del Manchester City Erling Haaland perdió dos penales con Noruega durante el partido de clasificación para el Mundial contra Israel el sábado.

Noruega recibió un penalti en el minuto cinco tras una falta del delantero Dan Biton. Haaland, que asumió la responsabilidad desde 12 metros, fue testigo de sus intentos originales y recapturados, negados por el portero Daniel Peretz.

El árbitro polaco Szymon Marciniak exigió que se repita el primer penal después de determinar que Peretz se había desviado de su línea. En el segundo intento de Haaland, Peretz volvió a anticipar correctamente y desvió el disparo.

Sin embargo, los visitantes regalaron a los locales su primer gol en el minuto 18 a través de Anan Khalaili, antes de que el delantero del City se compensara poco antes de la media hora ampliando la ventaja de Noruega.

Poco después, Israel le regaló a Noruega su tercer gol. Luego, Haaland anotó dos veces en el segundo tiempo mientras buscaba guiar a Noruega de regreso a la Copa del Mundo por primera vez desde 1998.

“Clasificarse para la Copa del Mundo sería como si una gran nación ganara la Copa del Mundo”, dijo anteriormente. «Sería la fiesta más grande de todas».

Erling Haaland falló dos penales para Noruega ante Israel (Imagen: Getty Images)

Noruega controla su propio destino con un récord perfecto de seis victorias en seis partidos. Si Italia pierde puntos contra Estonia o Israel, los escandinavos podrían clasificarse a falta de dos partidos.

Lideran el Grupo I con 18 puntos, mientras que Italia está empatada a nueve con Israel.

Noruega se enfrentará a Estonia e Italia durante la ventana internacional de noviembre.

Desde 2020, Haaland ha marcado la impresionante cifra de 51 goles para Noruega en solo 46 partidos, alcanzando la marca de los 50 goles en el fútbol internacional más rápido que jugadores de renombre como Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé.

