La pesadilla de David de Gea da un nuevo giro según el comunicado tras la visita del Man United

El ex portero del Manchester United llegó a Old Trafford con la Fiorentina en pretemporada, pero hasta el momento ha sido una temporada para olvidar para el conjunto italiano.

La Fiorentina de David de Gea está actualmente última en la Serie A y ha anunciado un cambio de dirección. (Imagen: Gabriele Maltinti/Getty Images)

El ex portero del Manchester United, David de Gea, se enfrenta a más perturbaciones en la Fiorentina cuando el club anuncia la dimisión del entrenador Stefano Pioli.

El equipo italiano es colista de la Serie A tras los diez primeros partidos de la temporada y es uno de los dos clubes que no ha ganado un partido en la competición en lo que va de temporada.

La última derrota fue una derrota en casa por 1-0 contra el Lecce el domingo por la tarde. Esto resultó ser la gota que colmó el vaso para la jerarquía del club, que decidió hacer un cambio antes del partido de la UEFA Conference League que el club disputará el jueves en Mainz.

«La ACF Fiorentina puede confirmar que Stefano Pioli ha sido relevado de sus funciones como entrenador del primer equipo», escribió el club en un comunicado en su sitio web oficial. “El club quiere agradecerle a él y a su personal por la profesionalidad que han demostrado durante su estancia en la Fiorentina.

«Daniele Galloppa se hará cargo temporalmente del primer equipo a partir del entrenamiento de esta tarde».

Stefano Pioli ha sido despedido por la Fiorentina tras la derrota por 1-0 ante el Lecce. (Imagen: Gabriele Maltinti/Getty Images)

A pesar de los problemas de la Fiorentina, De Gea ha sido elogiado por sus actuaciones. Ha mantenido dos porterías a cero en sus diez partidos de la Serie A en lo que va de temporada.

De Gea visitó Old Trafford para un amistoso contra el United en agosto. «Es un partido que definitivamente nunca olvidaré», dijo el jugador de 34 años después de que el United ganara el partido en los penaltis.

Piolo recién se unió a la Fiorentina en el verano, reemplazando al saliente Raffaele Palladino. El ex entrenador llevó a la Fiorentina a terminar en sexto lugar y clasificarse para Europa la temporada pasada.

Sin embargo, el club se enfrenta ahora a la posibilidad real de luchar por permanecer en la Serie A al final de la temporada. Actualmente están a dos puntos del Pisa, que ocupa el puesto 17.

Después del viaje europeo a Mainz, De Gea y sus compañeros afrontan este fin de semana un partido crucial contra el Génova en la Serie A. Su rival se encuentra actualmente en el puesto 18 de la clasificación, dos puntos por encima de la Fiorentina.

De Gea ha estado activo en las redes sociales en torno a los problemas de la Fiorentina esta temporada. En un mensaje a los aficionados tras la derrota del mes pasado por 2-1 ante la Roma, escribió: “Comprendan el abatimiento de todos nuestros seguidores: la temporada no es como la imaginábamos.

«El equipo está decepcionado con todo hasta ahora, pero lo estamos dando todo y volveremos con la lucha que este club necesita. Semper Viola».

La semana pasada compartió fotos de juegos y escribió: «Los obstáculos están ahí para superarlos».

