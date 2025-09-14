Owen Hargreaves fue firmado por el Manchester United en 2007, pero su carrera fue destruida por una lesión y desde entonces ha sido objeto de críticas mortales de Sir Alex Ferguson

Owen Hargreaves tomó la Liga de la Premier League y Champions en su campaña debut en Manchester United (Imagen: Man Utd a través de Getty Images)

Con Grace, Owen Hargreaves respondió a la afirmación de Sir Alex Ferguson que era una de las peores sesiones de firma de su carrera.

En 2007, el Manchester United adquirió la ex estrella inglesa del Bayern Munich por un reportado £ 17 millones. Hargreaves llegó a Inglaterra con un récord impresionante, después de ganar cuatro títulos de la Bundesliga y un trofeo de la Liga de Campeones.

También fue nombrado el mejor jugador de Inglaterra en la Copa Mundial de 2006 un año antes. Su primera temporada en Old Trafford fue un triunfo, porque ayudó a asegurar un doble de la Premier League y Champions League, lo que resultó en 34 actuaciones en todas las competiciones.

Desafortunadamente, esta sería la última temporada completa de la carrera de Hargreaves como resultado de la persistente tendinitis de rótula, quienes efectivamente terminó su tiempo en el fútbol. A pesar de las innumerables operaciones de rodilla, hicieron poco para facilitar un regreso esperanzador al campo.

Hargreaves apareció solo cinco más en las próximas tres temporadas en United antes de ser liberado en 2011. Luego dibujó una temporada en Manchester City, en la que jugó cuatro veces antes de retirarse del fútbol después de su liberación del club.

En su autobiografía, Ferguson lamenta la firma de Hargreaves y criticó la falta de confianza en sí mismo del jugador. «Comenzamos a hacer una oferta para él. Pero estudié su récord de reproducción y sentí muchas dudas. No sentí una atmósfera fuerte sobre él. David Gill trabajó duro en el trato con el Bayern», escribió el escocés.

Owen Hargreaves no tenía «confianza» según Sir Alex Ferguson (Imagen: Manchester United a través de Getty Images)

«Conocí al agente de Owen en el final de la Copa Mundial en Berlín. Buen hombre, un abogado. Le dije que podíamos desarrollar Hargreaves en United. Resultó ser un desastre. Owen no tenía confianza en sí mismo.

«No mostró suficiente determinación para superar sus dificultades físicas, para mi gusto. Lo vi con demasiada frecuencia optando por la elección fácil en términos de entrenamiento. Fue una de las sesiones de firma más decepcionantes de mi carrera».

A pesar de las apuñalantes críticas de su ex gerente, Hargreaves respondió con Grace cuando se le dio la oportunidad de comentar, lo que sugiere que una conversación privada sería más adecuada que una transmisión pública de sus quejas.

«Es complicado. Todos los que me conocen saben que el profesionalismo es una de mis cualidades más fuertes. Muchas personas se sorprendieron por lo que dijo, incluido yo. Dijo muchas cosas que estaban allí con emoción», compartió Hargreaves con BT Sport.

El ex internacional de Inglaterra pasó una temporada en Manchester City antes de retirarse del fútbol (Imagen: 2011 Getty Images)

«La razón por la que fue transmitido para ganar la Liga de Campeones y pudimos hacerlo y jugué un papel importante. Después del tratamiento que tuve ese verano, casi nunca volví a jugar. Para un jugador joven solo tenía 27 años, estar en mi carrera en ese momento y nunca volví a jugar, para hacerlo con todo fue muy difícil.

«No lo desearía en mi peor enemigo. Muchas relaciones se rompen debido a la comunicación. Lo único que lamento es que no fui a él antes. Pero no me di cuenta de la seriedad de la situación hasta que fue demasiado tarde.

«Fue un honor jugar entre él. Detenerlo como lo hizo fue muy decepcionante. Creo que es una conversación que yo y él debemos tener personalmente. No me gustaría esa situación en nadie». Los dos antiguos clubes de Hargreaves están listos para encontrarse el domingo en la apertura de Manchester Derby de la campaña en el estadio Etihad.

Ambas partes han aprobado un inicio de temporada miserable, perdiendo la devolución de ciudad. El único triunfo de United ha llegado a casa contra Burnley, gracias a un spot-spot-spot de Bruno desde 97 minutos.