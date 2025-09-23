La penalización de Marcus Rashford confirmó después de que el Manchester United Star llegó tarde a la reunión de equipo

El delantero de Man Utd, Marcus Rashford, en un préstamo de manguera de temporada en el Barça, fue retirado por las ganancias de fin de semana en Getafe por aparecer dos minutos tarde para una reunión de equipo

Según los informes, Marcus Rashford fue disciplinado por el jefe de Barcelona, ​​Hansi, después de haber sido omitido de la alineación titular el domingo (Imagen: Clive Mason/Getty Images)

Barcelona dejó caer a Marcus Rashford por aparecer dos minutos tarde para una reunión de equipo, fuentes cercanas al jugador.

Manchester United escupe a Rashford, quien tiene un préstamo estacional en el Barça, fue Gezafe en La Liga de lado a cara el domingo.

Se esperaba que Inglaterra Rashford comenzara para el Barça después de anotar un impresionante apartamento en una victoria por 2-1 en la Liga de Campeones en Newcastle, pero quedó en el sofá.

El entrenador del Barça, Hansi Flick, ordenó a sus jugadores que asistieran a una reunión de las 9.30 a.m. el día del partido Getafe, seguido de una ‘sesión de activación’ a las 11 a.m.

Rashford abrió su cuenta del Barça con un apartamento impresionante en una victoria por 2-1 en la Liga de Campeones en Newcastle la semana pasada (Imagen: Michael Regan – UEFA/UEFA a través de Getty Images)

Las fuentes en las cercanías de Rashford confirmaron que solo llegó a la reunión durante 9.32 horas y vio que Flick hiciera cumplir una regla disciplinaria que significaba que no comenzaba el juego.

En cambio, Flick comenzó con un frente tres de Robert Lewandowski, Ferran Torres y Raphinha, mientras que el Barça corrió 3-0 ganadores en el Nou-Camp.

El Barça Boss Flick tiene una política de tolerancia cero en relación con la latencia, en la que los jugadores fueron omitidos regularmente del equipo para entrenar o reuniones, incluso si era solo por minuto o dos.

Raphinha fue cayendo en el sofá contra Valencia el fin de semana pasado por la misma razón que Rashford, después de llegar tarde a la sesión de activación el domingo.

El defensor del Barça Jules Kounde y el portero Inaki Pena, quien ahora está jugando en Elche, también cayeron la estricta valoración del tiempo de la película en el pasado.

Aunque se cayó en el sofá, Rashford apareció durante el descanso y quedó impresionado en la segunda mitad, estableciendo el tercer gol del Barça para Dani Olmo.

Después de un comienzo lento en el Barça, sin anotar o ayudar en sus primeras cuatro actuaciones, Rashford saqueó dos goles y dos asistencias en sus últimos tres juegos.

Todavía se debe considerar si Rashford será retirado de la alineación inicial del Barça para el viaje del jueves al Real Oviedo en La Liga, después de su última violación.