La película de Hansi rompe el silencio sobre la decisión de Marcus Rashford después de que el hombre se unió hacia adelante ‘disciplinado’

Según los informes, el atacante del Manchester United Marcus Rashford fue abandonado por el jefe de Barcelona, ​​Hansi, la película el domingo por razones disciplinarias durante su período de préstamo en los campeones de De La Liga

Marcus Rashford comenzó el domingo por la noche en el banco para Barcelona contra Getafe (Imagen: Getty Images)

El jefe de Barcelona, ​​Hansi Flick, abrió su decisión de dejar caer al préstamo del Manchester United Marcus Rashford por su victoria por 3-0 sobre Getafe el domingo por la noche.

Rashford se mudó al Club Catalán con un préstamo de temporada este verano, en el que Barcelona cubrió su salario completo y tenía la opción de comprar la Academia de la Academia se graduó por £ 26 millones. El atacante ha recogido un formulario en las últimas semanas, ofreciendo una asistencia contra Valencia antes de anotar un aparato ortopédico contra Newcastle United en la Liga de Campeones.

Pero el jugador de 27 años fue omitido de la alineación inicial del Barça en La Liga durante el fin de semana. Informes en la afirmación atlética de que Rashford fue llamado al sofá después de que llegaron tarde en la mañana del juego para entrenar.

Flick es conocido por su estricta política de no permitir que los jugadores comiencen un partido si son demasiado tarde para entrenar o una reunión. Rashford ahora se une a Raphinha, Jules Kounde e Inaki Pena, quienes han experimentado la misma decisión.

Sin embargo, la película no se extraería de los informes de que el internacional inglés fue retirado por razones disciplinarias. En cambio, el alemán declaró que comenzó el jugador de ala en el sofá del reemplazo para manejar sus minutos.

«Para Rashford es normal no jugar, las competiciones son cada tres o cuatro días», dijo a través de Escenario. «Tenemos que manejar sus minutos.

«Lo viste con Fermin. Jugó durante muchos minutos, y tenemos que tener eso en cuenta. Tenemos tres puntos, 3-0. Todo es genial. Tenemos que concentrarnos en nuestro juego.

«Hemos marcado tres goles, y no siempre es fácil anotar tres goles contra un equipo fuerte. No quiero hablar sobre el oponente, quiero hablar sobre mi equipo. Tenemos que concentrarnos en nuestro juego y nuestro plan».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.