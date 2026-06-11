La pelea preliminar entre Tommy Fury y Eddie Hall ha sido cancelada ya que se ha confirmado un cambio tardío importante.

Se realizó un cambio de último minuto en la cartelera entre Tommy Fury y Eddie Hall antes de la pelea de este fin de semana en Manchester.

Tommy Fury se enfrentará a Eddie Hall en Manchester este fin de semana (Imagen: (Foto de Patrick Khachfe/Getty Images))

La cartelera entre Tommy Fury y Eddie Hall se vio afectada después de que BDave se retirara de su pelea programada con Swarmz.

El ex concursante de Love Island, Fury, se enfrentará al antiguo Salón del Hombre Más Fuerte del Mundo en Manchester el sábado por la noche en un choque cruzado inusual.

La cartelera presenta una gran cantidad de personalidades de las redes sociales, pero Swarmz ahora se enfrentará a un oponente de reemplazo después de retirarse por la lesión de BDave.

Se suponía que toda la tarjeta funcionaría anoche, pero BDave estuvo notablemente ausente. Posteriormente expresó su ausencia en las redes sociales, informa Mirror.

“Unos tres días antes de mi vuelo a Manchester, estaba preparando algo de comida, estaba en muy buena forma y subía de peso”, explicó.

«Después de nueve semanas de trabajar dos veces al día, me caí por las escaleras como un idiota, me pellizqué un nervio en la espalda y me lastimé las costillas. Actualmente no puedo golpear ni mover la cabeza en absoluto.

«Cualquier cosa más que una caminata normal es extremadamente dolorosa. Tenía muchas ganas de luchar contra Swarmz y trabajé muy duro. Lo siento por Swarmz y Mavericks por todos los que esperaban esto.

Tommy Fury se prepara para enfrentar al hombre fuerte Eddie Hall (Imagen: Getty Images)

Swarmz respondió rápidamente y fue poco amigable, diciendo: «BDave me estaba evitando. Todos simplemente dijeron que creo que le tienen mucho miedo a los chicos negros. He sido humilde todo este tiempo. El espectáculo aún continúa».

El rapero se enfrentará ahora a Biel, que intervino tardíamente diciendo: «¡Qué desafío! ¡Estoy feliz de representar a mi país como el único brasileño en el mapa! ¡Dios nos tiene! ¡VAMOS!».

Hall fue otro luchador que optó por no entrenar frente a los espectadores el miércoles por la noche, pero aún se espera que se enfrente a Fury este fin de semana. El jugador de 38 años ha revelado que le quedan menos de dos años en el deporte.

«En cuanto a pelear en general, creo que me quedan dos años», dijo Hall a Playbook Boxing. «Dentro de dos años tendré cuarenta años. Creo que esta es la edad en la que nadie debería ser golpeado en la cabeza después de los cuarenta años.

«Ese es mi marco de tiempo. Y si va a estar lleno de boxeo, MMA, boxeo sin guantes, lo que sea.

“Básicamente, lo que quiero hacer es salir, poner mi nombre en el mapa, poner un poco de dinero en el banco y, si puedo terminar con una explosión, sería muy positivo para mí”.