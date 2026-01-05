‘La partida de Rubén Amorim me hizo llorar cuando me dijo: estábamos tristes, pero lo sabíamos’

La salida de Rubén Amorim de su ex club dejó llorando a uno de sus jugadores clave

La etapa de Rubén Amorim en Manchester ha terminado

La repentina salida de Rubén Amorim del Sporting CP para hacerse cargo del Manchester United dejó a Pedro Gonçalves en un estado de angustia emocional.

El técnico portugués, despedido de su puesto en Old Trafford el lunes por la mañana, había dejado el Sporting el pasado mes de noviembre para suceder a Erik ten Hag, una decisión que provocó una emotiva despedida por parte de Gonçalves, quien dijo que Amorim era «como un padre» dentro del equipo.

En una entrevista con Canal 11 el año pasado, el joven de 27 años elogió a Amorim por su importante influencia en su carrera, diciendo: «Yo no estaría aquí hoy [without him]. Teníamos un vínculo muy fuerte, tanto a nivel profesional como personal.

«Quería mucho a mi esposa y se preocupaba por mi bienestar, tanto en el campo como en mi vida familiar. Sabía cuándo los jugadores estaban felices o tristes, y sabía exactamente qué decir».

«Estábamos tristes. Empecé a llorar porque me gustaba mucho y estaba triste. Nunca le dije que no fuera; le deseé buena suerte. Los jugadores entendieron. Fue como un padre para nosotros. Estábamos tristes, pero lo entendimos. Le deseo buena suerte».

Reflexionando sobre el impacto de la marcha de Amorim en el Sporting, Goncalves reveló: «Estábamos sin entrenador, sin capitán, sin el delantero Paulinho, que nos dio mucho y marcó muchos goles decisivos, además de Adán, que era un portero experimentado.

Rubén Amorim ha sido despedido como técnico del Manchester United (Imagen: Getty Images)

«A mitad de temporada sentimos que nos faltaba algo de liderazgo. El equipo se unió y las cosas iban bien. Todos intentaban tomar la iniciativa y Morten empezó a avanzar». La etapa de Amorim en Manchester duró sólo catorce meses, y su último partido fue un decepcionante empate 1-1 contra el Leeds United el domingo.

Fue el notable arrebato de Amorim después del partido, más que la actuación del United en el campo, lo que llegó a los titulares, ya que el jugador de 40 años entregó un mensaje sincero a la jerarquía del United antes de ser despedido al día siguiente.

Tras su marcha, el excentrocampista del United Darren Fletcher, que actualmente entrena a la selección sub-18, supervisará el próximo partido de la Premier League contra el Burnley el miércoles.

La salida de Amorim del Sporting CP dejó llorando a Pedro Gonçalves (Imagen: José Manuel Álvarez Rey/JAR Sport Images/NurPhoto vía Getty Images)

La decisión de cortar los lazos con Amorim fue tomada por el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox. Un comunicado que confirma la dimisión de Amorim del United decía: “Rubén Amorim ha dimitido de su puesto como entrenador en jefe del Manchester United.

«Rubén fue nombrado en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la UEFA Europa League en Bilbao en mayo. Con el Manchester United sexto en la Premier League, la dirección del club ha tomado a regañadientes la decisión de que ahora es el momento adecuado para hacer cambios.

«Esto le da al equipo la mejor oportunidad de lograr el mejor resultado posible en la Premier League. El club quiere agradecer a Ruben por su contribución al club y le desea todo lo mejor para el futuro. Darren Fletcher se hará cargo del equipo contra el Burnley el miércoles».