La oferta de transferencia de Manchester United ‘rechazada’ como Ruben Amorim toma una decisión

Last Manchester United Transfer News y Rossdel con actualizaciones sobre el Atlético de Madrid -Midfielder Conor Gallagher y el guardián del United Andre Onana

Entrenador en jefe del Manchester United Ruben Amorim

La ventana de transferencia de verano puede estar cerrada, pero eso no impide que el Manchester United esté vinculado a nuevas sesiones potenciales de firma.

United hizo cinco nuevas incorporaciones a su equipo en el verano con Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko y Senne Lammens se mudaron a Old Trafford y Diego Leon, quien llegó después de que un acuerdo había acordado a principios de año. El descanso internacional de septiembre ha llegado, lo que ahora lleva a más especulaciones de qué negocios de transferencia United podría haber planeado.

United tendrá que esperar hasta el nuevo año, cuando se abra la ventana de transferencia de enero, para hacer aún más sesiones de firma.

Aquí, el Manchester Evening News Vea algunas de las últimas noticias y chismes de United Transfer que han surgido.

Reclamo de conor Gallagher

Fabrizio Romano ha informado que United ha intentado tratar de firmar el Atlético de Madrid -Midfielder Conor Gallagher.

El informe afirma que United vio su oferta de una oferta de préstamo rechazada por De la Liga -Outfit, donde el Atlético no permitió que la ex estrella del Chelsea abandonara la capital española de manera temporal.

Gallagher llegó al Atlético desde el Chelsea en el verano de 2024, que anteriormente se mostró en 37 de los 28 partidos de la Premier League durante la campaña 2023/24.

Otra decisión de Onea

Andre Onana se enfrenta a un futuro incierto en United y se dice que está más cerca de abandonar el club.

TeamTalk ha informado que Amorim Onana ha informado que puede abandonar el club si el portero puede encontrar un destino adecuado.

El informe afirma que Amorim Onana ha informado de su decisión después de que el internacional de Camerún expresó el deseo de obtener un nuevo contrato con Old Trafford.

—

