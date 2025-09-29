‘La nueva experiencia de barra gratuita de Man United aumentó por completo la jornada’

Incluyó un bar gratis con una selección de cervezas, vinos y refrescos.

Los fanáticos de Man United pueden disfrutar de una nueva suite de hospitalidad en Old Trafford.

Siempre hay un rumor en el Día de la Competencia del Manchester United, desde el tranvía de Old Trafford y Sir Matt Busby Way se dispara con el resto de los fanáticos. Pero es una sensación muy diferente si sabe que un bar gratis y una comida de cuatro carros están esperando en el piso.

Esa fue mi experiencia con Man United’s Seat Unique Club Se abrió una nueva suite exclusiva al comienzo de la temporada 2026/26. Tuve la suerte de tomar un boleto gratis para el partido contra Burnley y disfruté de un paquete de hospitalidad premium que aumentó por completo mi experiencia en la jornada.

Además del juego en sí, mi boleto llegó con una gran cantidad de beneficios, incluido un asiento lleno ‘VIP Director’ cerca de la media línea y un programa gratuito de la jornada. Pero quizás lo más importante es que también incluía un bar gratis con una selección de cervezas, vinos y refrescos.

Los precios del club único de silla pueden variar de un juego a otro, con boletos para Man United vs Sunderland El 4 de octubre actualmente está disponible desde £ 349 por persona. Otras luminarias próximas incluyen Man United vs Brighton (25 de octubre, £ 349) y Man United vs Everton (22 de noviembre, £ 349), mientras que los fanáticos que miran aún más, pueden proteger sus boletos para el próximo Derby de Manchester con Man United vs Man City (17 de enero, £ 599).

El Silla Unique Club está en el corazón del stand Sir Alex Ferguson y está abierto desde tres horas antes del inicio y una hora después del juego, así que pude relajarme y mojar mi silbato con anticipación. También hubo un maravilloso menú de pastoreo con un estilo buffet que es el pastel o una hamburguesa sucia derrotada, y nadie protestó cuando subí por segundos.

Silla única Mantenga orgulloso de ofrecer experiencias de hospitalidad de lujo, y eso es exactamente lo que se incluye en la tarifa de entrada. Tengo que admitir que inicialmente siento algo fuera de lugar cuando me dirigo a través de las áreas VIP, pero después de su llegada a la suite estaba feliz de que no haya pretencioso aquí, donde el personal y otros fanáticos fueron hospitalarios y serviciales.

Siempre me hablaban por su nombre y nunca pedí una bebida, porque el personal estaba completamente en la pelota para mantener a todos superados. La habitación en sí era acogedora sin sentirse apretada, con suficientes asientos para solo 16 personas.

También fue bien presentado, diseñado con toques de verduras de lujo y oro, donde Mutv jugó en dos televisores y una vista de Salford Quays. Vale la pena señalar que los asientos dentro de la suite no se encuentran, por lo que aquellos que se visitan pueden sentarse con un extraño, aunque un extraño que también es un hombre del hombre unido.

Con respecto al juego en sí, creo que es justo decir que Man United vs Burnley puede no ser un valor fijo que se destaca al verificar el calendario de la Premier League, pero esto solo llegó unos días después de la derrota de la Copa Rojos Carabao contra Grimsby, por lo que las tensiones eran altas. Afortunadamente, Man United tomó los tres puntos gracias a una multa de Bruno Fernandes en el «tiempo de Fergie».

Los fanáticos de Man United pueden disfrutar de todo lo que el Silla Unique Club tiene para ofrecer tres horas para el inicio.

En mi tiempo fui a algunos juegos aburridos, incluida mi participación honesta de 0-0 tratados, pero este tenía todo: metas, castigo, drama var y más goles. Mi silla cómodamente acolchada estaba directamente en la media línea, dándome la vista perfecta como si estuviera mirando desde el portal o en casa Sky Sports .

Era bastante alto en las gradas, que pueden no ser adecuadas para los fanáticos que prefieren estar cerca del campo, pero también como más comodidad en comparación con los asientos de plástico habituales, me hizo permanecer bien y seco cuando comenzó la ducha típica en el medio juego de Manchester. Para celebrar la victoria 3-2, la primera temporada de United-de Otros fanáticos y yo en el Presidente Club único Incluso fueron tratados con una copa de champán en la suite, que supera a cada cerveza de cerveza mediocre cuando me preguntas.

Como una oferta nueva, había uno o dos pequeños problemas de dentición: en particular no había una silla disponible para mí cuando llegué. Sin embargo, esto se rectificó de inmediato y profesionalmente mientras abrí mi primera bebida gratis del día, y estoy seguro de que la experiencia de hospitalidad solo será un mejor juego debido al juego, porque todos los problemas se suavizan.

Un boleto para el exclusivo Club of Man United incluye un ‘director VIP’ lleno contra la mitad de la línea.

Para aquellos que no están familiarizados con la marca, Silla única es una plataforma oficial de boletos que ofrece a los fanáticos acceso a las mejores experiencias en música, deportes y cultura. Además de Man United, trabaja directamente con 150 clubes, ubicaciones y caballos legales, incluidos Co-op Live, New Hill Dickinson Stadium y Wembley Arena de Everton.