La mujer privada de Jimmy Floyd Hasselbaink, Rollos de hijas y acusaciones ‘dolorosas’

Jimmy Floyd Hasselbaink espera impresionar a los miembros del jurado estrictamente bailando cuando va al salón de baile, y tiene una muy buena razón para hacer esto.

Jimmy Floyd Hasselbaink compite este año que viene estrictamente bailando (Imagen: BBC/Ray Buramton)

El ex Chelsea -Striker Jimmy Floyd Hasselbainink es el nuevo ícono de la Premier League que aparece en Strictly Come Dancing. El jugador de 53 años anotó 27 puntos en su primera semana en el programa, donde su paso rápido lo reunió en el ranking.

Además de solo ganar un cheque salarial, Hasselbaink ya ha compartido su verdadera razón para llegar a la pista de baile. Al participar en el popular programa de la BBC, el ganador de Golden Boot Double League dijo: «El impulso se trata más de mostrar a mis chicas que puedo colocarme en una posición vulnerable e tratar de aprender una nueva habilidad, tratar de competir y trabajar duro para mejorar y limpiar».

Solo es apropiado, dado que dos de las cuatro hijas de Hasselbainink lo han inspirado al mostrar un ajuste de Netflix de la querida película, Matilda. Su esposa, por otro lado, prefiere un perfil bajo. Aquí hay una consideración adicional de la vida de Hasselbaink lejos del campo de fútbol.

La esposa de Jimmy Floyd Hasselbaink

Poco se sabe sobre la esposa de Hasselbaink, quien prefiere mantenerse fuera del interés público. Sin embargo, ha habido casos raros en los que su compañero Natalie se representa con el ex delantero de Leeds United y Middlesbrough.

Según los informes, la pareja se casó en 2012, justo antes de que Hasselbawinn comenzara su carrera como entrenador. The Sun informó que la pareja se casó en Coworth Park en Ascot. Son padres de tres hijas juntas, mientras que Hasselbown también tiene una hija de una relación anterior.

Jimmy Floyd Hasselbaink asiste a la alfombra roja de Matilda con su esposa y tres de sus cuatro hijas (Imagen: WireMage) Jimmy Floyd Hasselbaink participa en los próximos bailes de este año (Imagen: BBC/Ray Buramton)

Rollos de actuación de tierra de las hijas

Dos de las hijas de Hasselbaink ya han comenzado a dejar su huella en la industria del entretenimiento. Sus hijos Miah y Lauren Hasselbaink aparecieron en el ajuste de Netflix de Matilda de Musical en 2022.

El dúo hermano o hermana recibió personajes secundarios en la producción de éxito de taquilla, que tenía talento de la lista A, incluidos Stephen Graham, Emma Thompson y Lashhana Lynch. Ambas chicas están representadas actualmente por Mary Liz Management y Miah ha tenido desde entonces en el hombre en mi sótano, que interpretó a Willem Dafoe.

Hasselbaink obtuvo paralelos entre su propio viaje estricto y las actividades artísticas de sus hijas e insistió en que estaba muy feliz de sumergirse en un mundo creativo similar. El ex entrenador de Inglaterra era consciente de las dificultades con las que podría enfrentarse al aventurarse en el estricto salón de baile.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

«Eso es lo nuestro. También tengo una hija que solía estar en West End», reveló las portadas, según De Spiegel. «Ella puede bailar y cantar, y también a mi hija del medio. Así que bailar y cantar y tal.

«Es muy común en mi hogar. No son futbolistas, por lo que tengo que integrarme en su mundo, lo que estoy feliz de hacer».

Operación de ángel ‘doloroso’

Uno de los capítulos más inquietantes en la carrera profesional de Hasselbaink proviene de acusaciones de mala conducta que surgieron después de una investigación de telégrafo en 2016. La operación de noticias del periódico afirmó que Hasselbaina había viajado a Singapur y £ 55,000 para los Rangers de Queens Park.

Los periodistas se presentaron como representantes de una compañía de inversión falsa que buscó participación con las transferencias de jugadores. El Telegraph afirmó que Hasselbaink declaró (con respecto a una tarifa): «Mira, solo trata de hacerme feliz … ven con una buena figura».

Jimmy Floyd Hasselbainink ha trabajado como entrenador de fútbol y experto desde que se retira como jugador (Imagen: Sky Sports)

En ese momento, QPR emitió una declaración para apoyar a su gerente, aunque fue despedido de su papel unas cinco semanas después. Sky Sports informó que el holandés fue «destruido» por las acusaciones, en las que Hasselbobinn refutó alguna mala conducta mientras admitió que podría ser «ingenuo».

«Usted reflexiona, piensas y te criticas y tienes que decir que he sido ingenuo», dijo en septiembre de 2016, el día después de que se publicó el informe Telegraph. «Pero luego, con todo con eso, nunca pedí dinero que llevara a un jugador o traiga a un jugador al club. Nunca haría eso. Eso es doloroso».

Hasselbown no fue la única figura de fútbol involucrada en la sonda, con otra renuncia oficial. Después del incidente, Hasselbaina tomó la delantera en Northhampton Town y Burton Albion, antes de trabajar con su ex compañero de equipo de Boro Gareth Southgate como entrenador asistente inglés, un papel que dejó el año pasado.